VIDEO: Výborné úvodné striedanie Slafkovského. Ukázal svoju silu a prihral na prvý gól

Bola to jeho 18. asistencia a 22. bod v sezóne. V akcii boli aj ďalší dvaja Slováci, Washington s Martinom Fehérvárym prehral v Buffale 3:4 po nájazdoch a New Jersey s Tomášom Tatarom uspelo na ľade Seattlu 3:2.

V drese Canucks exceloval J.T. Miller so štyrmi bodmi (2+2), nováčik Jonathan Lekkerimäki si pripísal gól a asistenciu a kapitán Quinn Hughes, ktorý sa vrátil do hry po zranení a štvorzápasovej absencii, nazbieral vo svojom 400. profiligovom zápase dve asistencie.

Montreal ešte v polovici stretnutia prehrával 1:3, ale dokázal skóre otočiť.

"Učíme sa, ako sa vrátiť do zápasu. Keď nám tečie do topánok, musíme prísť na to, ako to zastaviť. Boli časy, keď sme na to nedokázali reagovať a súper nám ušiel, ale dnes večer to bol z našej strany parádny a vyspelý výkon a fanúšikovia si to museli užiť," vyhlásil Caufield.

Jeho spoluhráč Hutson nazbieral 30 bodov v 42 zápasoch v NHL, túto métu dosiahol najrýchlejšie zo všetkých obrancov Canadiens v histórii. Dostal sa pred Chrisa Cheliosa, ktorý na to potreboval 45 duelov.

Štvorbodový Miller sa hneval, že Vancouver využil sľubný náskok iba na zisk bodu: "Musíme byť schopní to udržať. Dvojgólový náskok by sme mali vedieť dotiahnuť k víťazstvu. Súper nás zatlačil a my sme na to nemali odpoveď."