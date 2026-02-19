Odchytal len desať zápasov. Český brankár po operácii ukončil sezónu

Českému hokejovému brankárovi Petrovi Mrázkovi sa skončila v NHL predčasne sezóna. 34-ročný gólman Anaheimu, kde ako jednotka pôsobí Lukáš Dostál, podstúpil v utorok operáciu bedra a bude dlhší čas mimo hry. Informoval o tom oficiálny web súťaže.
Po tejto sezóne skončí ostravskému rodákovi Mrázkovi dvojročná zmluva na celkovo 8,5 milióna dolárov, ktorú podpísal ešte v Chicagu v januári 2024.
Ducks získali Mrázka vlani na konci júna z Detroitu. Bol vtedy súčasťou výmeny za iného brankára Johna Gibsona, Red Wings navyše prenechali kalifornskému klubu dva výbery na drafte - tento rok vo štvrtom kole a v budúcom roku v druhom kole.
Jasnou jednotkou Anaheimu je v súčasnosti Lukáš Dostál, ktorý zastával rovnakú úlohu aj v národnom tíme na olympijskom turnaji v Miláne, ktorý skončil pre Čechov stredajšou štvrťfinálovou porážkou 3:4 v predĺžení s vysoko favorizovanou Kanadou.
Mrázek aj preto nastúpil v sezóne len do desiatich stretnutí. Vychytal tri výhry, v priemere inkasoval 4,07 gólu na stretnutie a mal úspešnosť zákrokov 85,8 percenta.
Celkovo zasiahol Mrázek v základnej časti NHL do 438 stretnutí a odchytal ich s priemerom 2,87 obdržanej bránky na zápas a úspešnosťou zákrokov 90,5 percenta.
V 26 dueloch udržal čisté konto. V play off nastúpil do 29 zápasov, má priemer 2,43 a úspešnosť 91,1 percenta. Päťkrát vychytal nulu.
Popri Chicagu a Detroite v zámorskej lige pôsobil aj vo Philadelphii, v Caroline a Toronte.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: