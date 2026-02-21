Český útočník utrpel zlomeninu tváre. Vancouveru bude na neurčitú dobu chýbať

Bolestivé zranenie utrpel po zásahu pukom.

Kanadský hokejový klub Vancouver Canucks sa na neurčitú dobu musí vysporiadať s absenciou českého útočníka Filipa Chytila. Dvadsaťšesťročný hráč utrpel na tréningu zlomeninu tváre po zásahu pukom.

Chytila sužujú v aktuálnom ročníku zámorskej NHL rôzne zranenia, pre problémy s následkami otrasu mozgu sa nedostal ani do nominácie Česka na zimné olympijské hry 2026.

Celkovo zasiahol len do 12 stretnutí, v ktorých si na svoje konto pripísal tri góly. Pred olympijskou prestávkou nehral v dôsledku migrény.

Reprezentant Česka prišiel do Vancovueru v januári 2025 v rámci výmeny z New Yorku Rangers. Už v predchádzajúcom ročníku dlhšie nehral po otrase mozgu, pripomenul portál tsn.ca.

