Fenomenálny rekord bratov Šťastných má už 45 rokov. V jednom zápase získali dokopy 16 bodov

Anton a Peter Šťastní. Po príchode do zámoria odohrali za Nordiques skvelú premiérovú sezónu, Peter dostal Calder Trophy pre najlepšieho nováčika.
Fotogaléria (19)
Anton a Peter Šťastní. Po príchode do zámoria odohrali za Nordiques skvelú premiérovú sezónu, Peter dostal Calder Trophy pre najlepšieho nováčika. (Zdroj: Ville de Quebec, Autor: Ville de Quebec)
Sportnet, SITA|22. feb 2026 o 12:59
ShareTweet0

Zdalo sa, akoby všetko, na čo sme v tom zápase siahli, skončilo v bránke, spomínal Peter Šťastný.

Dvaja Šťastní boli 22. februára 1981 priveľkým sústom pre Washington Capitals v stretnutí severoamerickej hokejovej NHL.

V Capital Centre sa v drese Québec Nordiques na víťazstve 11:7 obaja podieľali ôsmimi bodmi. Center Peter dal štyri góly a na štyri prihral, krídelník Anton strelil tri a päťkrát asistoval.

Nezabudnuteľný večer pre bratislavských rodákov prišiel na konci osemzápasového tripu a lete z Vancouveru na opačný koniec severoamerického kontinentu do metropoly Spojených štátov amerických.

"Spomínam si, že ráno v deň zápasu som sa zobudil dosť unavený. Vravím si, toto bude veru poriadne dlhý večer," prezradil na webe nhl.com Peter Šťastný.

Po stopách bratov Šťastných - fotogaléria
Bratia Šťastní - Marián, Peter a Anton v dresoch Quebec Nordiques.
Peter Šťastný (číslo 26) a Anton Šťastný (číslo 20) v zápase NHL New York Islanders - Quebec Nordiques v decembri 1980 v Nassau Coliseum v New Yorku.
Peter Šťastný (vľavo), Marián Šťastný (v strede) a Anton Šťastný pózujú v dresoch Quebec Nordiques štúdiu známeho športového fotografa Brucea Benetta v roku 1981.
Peter Šťastný (vľavo), Marián Šťastný (v strede) a Anton Šťastný pózujú z tímu Quebec Nordiques v zápase proti New York Islanders.
19 fotografií
Bratia Marián, Peter a Anton Šťastní ako hráči Slovana Bratislava.Bratia Marián, Peter a Anton Šťastní ako hráči Slovana Bratislava.Zľava Anton Šťastný, manažér Nordiques Giller Léger, Peter Šťastný a prezident klubu Marcel Aubut po úteku z Rakúska a príchode do Quebecu. Šťastní v Kanade. Anton a Peter po prílete do Kanady v auguste 1980, vpravo prezident Quebec Nordiques Marcel Aubut.Anton a Peter Šťastní. Po príchode do zámoria odohrali za Nordiques skvelú premiérovú sezónu, Peter dostal Calder Trophy pre najlepšieho nováčika.Trio bratov Šťastných (zľava) Marián, Anton a Peter a obranca a kapitán tímu Quebec Nordiques Mario Marois.Peter Šťastný (vpravo) v zápase Quebec Nordiques - Montreal Canadiens.Marián Šťastný prišiel do Kanady rok po Petrovi a Antonovi. V drese Nordiques odohral štyri sezóny.Peter, Marián a Anton Šťastní v šatni Quebec Nordiques.Tréner Michel Bergeron na striedačke Quebec Nordiques, vľavo Peter Šťastný.Kapitán Quebec Nordiques Marc Tardif s trofejou za víťazstvo v Avco Cupe (play off WHA) v roku 1977.Hokejisti Quebec Nordiques v aréne Colisée.Momentka zo zápasu Quebec Nordiques - Montreal Canadiens v NHL.Útočník Michel Goulet pred bránkou Canadiens v zápase NHL Quebec Nordiques - Montreal Canadiens.Tréner Michel Bergeron na striedačke Quebec Nordiques, vľavo Peter Šťastný.

Dnes ťažko dosiahnuteľnými ôsmimi bodmi stanovili rekord NHL v podaní hráča na súperovom ľade aj nováčikovské maximum.

"Zdalo sa, akoby všetko, na čo sme v tom zápase siahli, skončilo v bránke," doplnil Peter, ktorý v predchádzajúcom súboji 20. februára 1981 na ľade Vancouveru - takisto ako Anton - dosiahol svoj prvý hetrik v kariére pri víťazstve nad Canucks 9:3.

VIDEO: Zostrih gólov a reakcia Petra Šťastného

Peter Šťastný získal Calderovu trofej určenú najlepšiemu nováčikovi za 109 kanadských bodov v ročníku 1980/1981.

Na štarte ďalšej sezóny dvojicu doplnil najstarší brat Marián Šťastný a v NHL vytvorili jednu z najobávanejších útočných trojíc. Peter z nej bol jasne najúspešnejší, v roku 1998 ho uviedli do Siene slávy.

Bývalý tréner Nordiques: Bratia Šťastní sa o mne na striedačke bavili po slovensky
Súvisiaci článok
Bývalý tréner Nordiques: Bratia Šťastní sa o mne na striedačke bavili po slovensky

Stále platné maximum NHL je desať kanadských bodov v jednom zápase, od siedmeho februára 1976 ho drží Darryl Sittler. Keď jeho vtedajší tím Toronto rozdrvil Boston 11:4, center dal šesť gólov a na ďalšie štyri asistoval.

Už niekoľko hokejistov vrátane Wayna Gretzkého či Maria Lemieuxa dosiahlo za večer osem bodov, viac však len Sittler. Naposledy bilanciou 4+4 zažiaril Sam Gagner v drese Edmontonu 2. februára 2012.

K podobnému zápisu boli blízko Connor McDavid a Leon Draisaitl, obaja však dosiahli sedem bodov.

McDavid strelil 15. februára 2023 1 gól a pridal 6 asistencii v zápase s Anaheimom, o šesť dní neskôr zahviezdil Draisaitl, keď strelil 4 góly a pridal 3 asistencie proti Nashvillu.

NHL

Anton a Peter Šťastní. Po príchode do zámoria odohrali za Nordiques skvelú premiérovú sezónu, Peter dostal Calder Trophy pre najlepšieho nováčika.
Anton a Peter Šťastní. Po príchode do zámoria odohrali za Nordiques skvelú premiérovú sezónu, Peter dostal Calder Trophy pre najlepšieho nováčika.
Fenomenálny rekord bratov Šťastných má už 45 rokov. V jednom zápase získali dokopy 16 bodov
dnes 12:59
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»NHL»Fenomenálny rekord bratov Šťastných má už 45 rokov. V jednom zápase získali dokopy 16 bodov