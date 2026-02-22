Fenomenálny rekord bratov Šťastných má už 45 rokov. V jednom zápase získali dokopy 16 bodov

Dvaja Šťastní boli 22. februára 1981 priveľkým sústom pre Washington Capitals v stretnutí severoamerickej hokejovej NHL.
V Capital Centre sa v drese Québec Nordiques na víťazstve 11:7 obaja podieľali ôsmimi bodmi. Center Peter dal štyri góly a na štyri prihral, krídelník Anton strelil tri a päťkrát asistoval.
Nezabudnuteľný večer pre bratislavských rodákov prišiel na konci osemzápasového tripu a lete z Vancouveru na opačný koniec severoamerického kontinentu do metropoly Spojených štátov amerických.
"Spomínam si, že ráno v deň zápasu som sa zobudil dosť unavený. Vravím si, toto bude veru poriadne dlhý večer," prezradil na webe nhl.com Peter Šťastný.
Dnes ťažko dosiahnuteľnými ôsmimi bodmi stanovili rekord NHL v podaní hráča na súperovom ľade aj nováčikovské maximum.
"Zdalo sa, akoby všetko, na čo sme v tom zápase siahli, skončilo v bránke," doplnil Peter, ktorý v predchádzajúcom súboji 20. februára 1981 na ľade Vancouveru - takisto ako Anton - dosiahol svoj prvý hetrik v kariére pri víťazstve nad Canucks 9:3.
VIDEO: Zostrih gólov a reakcia Petra Šťastného
Peter Šťastný získal Calderovu trofej určenú najlepšiemu nováčikovi za 109 kanadských bodov v ročníku 1980/1981.
Na štarte ďalšej sezóny dvojicu doplnil najstarší brat Marián Šťastný a v NHL vytvorili jednu z najobávanejších útočných trojíc. Peter z nej bol jasne najúspešnejší, v roku 1998 ho uviedli do Siene slávy.
Stále platné maximum NHL je desať kanadských bodov v jednom zápase, od siedmeho februára 1976 ho drží Darryl Sittler. Keď jeho vtedajší tím Toronto rozdrvil Boston 11:4, center dal šesť gólov a na ďalšie štyri asistoval.
Už niekoľko hokejistov vrátane Wayna Gretzkého či Maria Lemieuxa dosiahlo za večer osem bodov, viac však len Sittler. Naposledy bilanciou 4+4 zažiaril Sam Gagner v drese Edmontonu 2. februára 2012.
K podobnému zápisu boli blízko Connor McDavid a Leon Draisaitl, obaja však dosiahli sedem bodov.
McDavid strelil 15. februára 2023 1 gól a pridal 6 asistencii v zápase s Anaheimom, o šesť dní neskôr zahviezdil Draisaitl, keď strelil 4 góly a pridal 3 asistencie proti Nashvillu.