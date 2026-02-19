Edmonton má staronovú posilu. K trénerom sa pripojí legendárny obranca

Legendárny obranca Paul Coffey bude v Edmontone opäť pomáhať trénerskému tímu okolo hlavného kouča Krisa Knoblaucha. O opätovnom zapojení člena Siene slávy informoval kanadský klub na webe.
64-ročný Coffey, ktorý patrí k najlepším obrancom histórie zámorskej NHL, pôsobil v úlohe jedného z Knoblauchových asistentov už od novembra 2023 do konca sezóny 2024/25 a mal na starosti práve fungovanie defenzívy Oilers.
Na striedačku sa vracia po tom, ako bol špeciálnym poradcom majiteľa klubu a pomáhal tiež s rozhodnutiami týkajúcimi sa športovej stránky.
Počas jeho prvého angažmánu v Knoblauchovom tíme boli Oilers pod jeho dohľadom piatym najmenej inkasujúcim mužstvom súťaže s priemerom 2,78 obdržanej bránky na zápas a postúpili dvakrát až do finále Stanleyho pohára, kde ich v oboch prípadoch porazila Florida.
Edmonton je aktuálne druhý v Pacifickej divízii štyri body za vedúcimi Vegas Golden Knights a drží postupové pozície do play off.
"Som nadšený, že sa vraciam a budem môcť opäť pracovať s Krisom a celým realizačným tímom. Je pred nami 24 zápasov vo zvyšku základnej časti, čo je dostatok času na to, aby sme nadviazali na doterajšie pozitíva a dostali sa do pohody pre ďalšie dlhé ťaženie v play off, "vyhlásil Coffey.
Slávny bek, ktorý uzavrel hráčsku kariéru po sezóne 2000/01, pôsobil v Edmontone už ako hráč v rokoch 1980 až 1987. Hral tiež v Pittsburghu, Los Angeles, Detroite, Hartforde, Philadelphii, Chicagu, Caroline a Bostone.
S Edmontonom získal trikrát Stanleyho pohár - v rokoch 1984, 1985 a 1987, štvrtý pridal v roku 1991 s Pittsburghom.
V historickom bodovaní NHL patrí trojnásobnému víťazovi prestížnej James Norris Memorial Trophy určenej najlepšiemu obrancovi elitnej súťaže 16. miesto s 1531 bodmi z 1409 zápasov za 396 gólov a 1135 asistencií.
Medzi obrancami je lepší len Ray Bourque na 13. mieste s 1579 bodmi. Do Siene slávy bol Coffey prijatý v roku 2004.