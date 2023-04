Arizona dostala výprask, v NHL pokoril stovku aj útočník Dallasu

Minnesota Wild si bodom za prehru po samostatných nájazdoch proti Vegas Golden Knights zaistili účasť v play off. Brankár Marc-André Fleury sa tak do vyraďovacích bojov dostal už sedemnásty raz po sebe.

"Bola to pre mňa dlhá cesta, rozhodne to nebol príbeh Popolušky. V niektorých momentoch som si musel svoju cestu vydrieť, ale myslím si, že vďaka tomu som lepší človek," poznamenal.

"Každý zápas hráme tak, aby sme získali dva body. Nesústredíme sa na to, aby sme sa dostali vyššie v tabuľke. Sústredíme sa na to, aby sme získali dva body. Teraz musíme zostať hlavne zdraví," povedal kouč Minnesoty Dean Evason.

Aktuálne má konte 101 bodov za 43 gólov a 58 asistencií. Stý bod v ročníku zaznamenal po presnej strele v tretej tretine, keď využil presilovú hru.

Americký útočník má výraznú zásluhu na tom, že Dallas je s 98 bodmi na čele Centrálnej divízie a o prvenstvo môžu zabojovať aj v Západnej konferencie, kde strácajú na Vegas päť bodov.

"Chceme to prvé miesto, ale najprv sme museli dosiahnuť postup. Máme príležitosť sa pokúsiť posunúť v tabuľke vyššie v ďalších zápasoch.

Do Dallasu sa vracia play off, takže to je to najdôležitejšie. Dosiahnutie 100-bodovej hranice je špeciálny míľnik," povedal pre nhl.com Robertson