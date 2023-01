Štyri góly v tretej tretine. Winnipeg vyhral vďaka silnému záveru

NEW YORK. V jedinom nočnom stretnutí vyhrali Winnipeg Jets nad St. Louis Blues pomerom 4:2. Vďačia za to silnej tretej tretine.

Po prvom dejstve bol stav bezgólový a v druhom sa presadil iba Jake Neighbours, ktorý poslal do vedenia "bluesmanov".

Keď v čase 42:02 zvýšil Nikita Alexandrov, nevyzeralo to so "stíhačkami" ružovo, no domácich o 40 sekúnd nabudil gól Josha Morrisseyho.