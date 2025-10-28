VIDEO: Výnimočná noc pre Crosbyho. Dosiahol 1700. bod a blíži sa k Lemieuxovi

NEW YORK. Kapitán Pittsburghu Sidney Crosby sa v noci na utorok gólom a dvomi asistenciami podieľal na víťazstve nad St. Louis 6:3 a pokoril métu 1700 bodov v zámorskej NHL.
Stal sa deviatym hokejistom histórie, ktorý dosiahol tento míľnik. V druhom nočnom zápase si Ottawa poradila s Bostonom jasne 7:2.
Pred Crosbym prekonali métu 1700 bodov v základnej časti NHL len ôsmi hráči - Wayne Gretzky (2857), Jaromír Jágr (1921), Mark Messier (1887), Gordie Howe (1850), Ron Francis (1798), Marcel Dionne (1771), Steve Yzerman (1755) a Mario Lemieux (1723).
Líder „tučniakov“ má na konte 1701 bodov (632 gólov a 1069 asistencií), v klubovej histórii ich viac nazbieral len legendárny Lemieux (1723, 690+1033).
VIDEO: Crosby zaznamenal 1700. bod v kariére
Crosby je vo svojej 21. profiligovej sezóne jediný aktívny hráč s minimálne 1700 bodmi.
"Je niečo úžasné vstúpiť do spoločnosti hráčov, ktorých som obdivoval, keď som vyrastal. Nikdy by som ani nepomyslel, že raz sa im priblížim. Som vďačný, že som bol schopný hrať tak dlho a byť súčasťou takej skvelej skupiny hráčov,“ vyznal sa 38-ročný center, ktorý vstupoval do zápasu s 1698 kanadskými bodmi na konte.
Míľnik kapitána ocenil aj jeho spoluhráč Bryan Rust, ktorý prispel k výhre Pittsburghu dvoma presnými zásahmi a asistenciou. Práve pri jeho presnom zásahu dosiahol Crosby významnú métu.
„Dosiahnuť 1700 bodov je neskutočné. Je ´cool´, že som mohol byť aspoň pri časti jeho bodov. Navždy si budem pamätať, že práve pri mojom góle zaznamenal 1700. bod,“ povedal Rust pre nhl.com.
Ďalší veterán v službách Pittsburghu Jevgenij Malkin zaznamenal gól a asistenciu a obranca Erik Karlsson tri asistencie.
Penguins sa v úvode sezóny darí, v uplynulých šiestich stretnutiach získali 11 z možných 12 bodov. Hosťom, ktorí hrali bez zranených útočníkov Roberta Thomasa a Jakea Neighboursa, nestačili ani gól a asistencia Nicka Bjugstada.
„Netlačili sme na súpera dostatočne, aby sme boli schopní prevziať vedenie a donútiť ich naháňať nás. Nepodali sme dostatočne dobrý výkon,“ hneval sa tréner „bluesmanov“ Jim Montgomery.
Ottawa deklasovala Boston
Ottawa nedala šancu Bostonu (7:2) a pripísala si tretie víťazstvo za sebou. Drake Batherson a Tim Stützle pomohli k presvedčivému triumfu zhodne dvoma gólmi a asistenciou, obranca Jake Sanderson nazbieral tri asistencie a Fabian Zetterlund mal bilanciu 1+1.
Brankár Leevi Meriläinen pri svojej prvej výhre v sezóne čelil 28 strelám, prekonali ho len Morgan Geekie a Viktor Arvidsson.
Senators využili štyri presilovky z piatich. Už v druhom zápase za sebou nadelili súperovi sedmičku, v sobotu rozdrvili domáci Washington 7:1, pričom aj vtedy Batherson zažil trojbodový zápas.
„Je to veľkolepé. Hráme dobre v defenzíve, čo následne vedie k šanciam v útoku. Darí sa nám v početnej výhode a celkovo v špeciálnych činnostiach. Ak robíte dobre všetky tie malé veci, odzrkadlí sa to na výsledku,“ spokojne konštatoval Batherson.
Bruins sa trápia, prehrali siedmy zápas z uplynulých ôsmich. „Je to neprijateľné,“ komentoval tréner Bostonu Marco Sturm výkon svojho tímu.
Skritizoval najmä časté vylúčenia: „Sme pravdepodobne najtrestanejší tím ligy. Môžete viniť rozhodcov, ale je to hlavne o nás. Ak budeme celý čas na trestnej lavici, tak nebudeme vyhrávať zápasy.“
NHL - výsledky 28. október:
Pittsburgh Penguins - St. Louis Blues 6:3 (2:2, 1:0, 3:1)
Góly: 1. Rust (Karlsson, Hallander), 1. Mantha (Malkin, Brazeau), 27. Wotherspoon (Crosby, Karlsson), 41. Rust (Karlsson, Crosby), 57. Crosby (Rust), 57. Malkin (Brazeau) - 5. Bjugstad (Walker, Tucker), 16. Kyrou (Schenn, Holloway), 45. Joseph (Bjugstad)
Brankári: Jarry - Hofer, strely na bránku: 25:29.
Ottawa Senators - Boston Bruins 7:2 (1:1, 2:0, 4:1)
Góly: 11. Batherson (Greig, Sanderson), 22. Giroux (Amadio, Pinto), 35. Batherson (Zetterlund, Eller), 41. Stützle (Sanderson, Batherson), 50. Stützle (Sanderson, Cozens), 53. Cousins (Stützle, Jensen), 54. Zetterlund (Chabot, Perron) - 4. Geekie, 60. Arvidsson (Minten, Jeannot)
Brankári: Meriläinen - Swayman, strely na bránku: 24:28.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: