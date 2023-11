VIDEO: Pospíšil strelil ďalší gól. Neuznali mu ho rozhodcovia

NEW YORK. Bol blízko k ďalšiemu gólu, ktorým by potvrdil vynikajúcu formu. Martin Pospíšil síce dostal puk do siete, ale arbitri mu ho neuznali.

Slovenský nováčik sa presadil v protiútoku za stavu 1:0 pre Calgary. Tvrdo však narazil do brankára Seattlu Philippa Grubauera, ktorý musel otrasený striedať. Rozhodcovia teda jeho počin posúdili ako nedovolené bránenie brankárovi.

VIDEO: Neuznaný gól Martina Pospíšila