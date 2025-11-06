VIDEO: Fehérváry bodoval v súboji proti Dvorskému, darilo sa aj Honzekovi

NEW YORK. Slovenský hokejový obranca Martin Fehérváry sa piatou asistenciou v sezóne podieľal na víťazstve Washingtonu nad St. Louis 6:1 v nočnom zápase NHL.
Presadil sa aj kapitán Washingtonu Alexander Ovečkin, ktorý strelil jubilejný 900. gól v základnej časti NHL. Slovenský útočník Dalibor Dvorský v drese hostí nebodoval.
Ovečkin, ktorý v uplynulej sezóne prekonal historický rekord Waynea Gretzkého v počte gólov v základnej časti (894 gólov), strelil 900. gól vo svojom 1504. zápase v základnej časti.
V 23. minúte upravil na 2:0, keď sa strela obrancu Jacoba Chychruna odrazila od zadného mantinelu priamo k Ovečkinovi, ktorý backhendom z otočky poslal puk do bránky Jordana Binningtona.
Štyridsaťročný veterán sa stal prvým hráčom, ktorý dosiahol na métu 900 gólov v základnej časti NHL.
V 30. minúte sa do kanadského bodovania zapísal aj Fehérváry, keď bol na začiatku akcie, ktorú zakončil obranca John Carlson. Po jeho góle na 4:0 hostia vystriedali brankára a Binningtona nahradil Joel Hofer.
Fehérváry strávil na ľade celkovo 19:34 min a do štatistík mu pribudol aj plusový bod, strela a tri hity. Po 13 zápasoch prebiehajúcej sezóny má bilanciu 1 gól a 5 asistencií.
VIDEO: Gól Carlsona s asistenciou Fehérváryho
Dvorský nenadviazal na predošlý zápas proti Edmontonu, v ktorom strelil svoj prvý gól v sezóne a nezapísal sa do kanadského bodovania. V pozícii centra tretej formácie odohral 16:48 min, počas ktorých mu pribudol jeden mínusový bod.
Prezentoval sa aj dvoma strelami, dvoma hitmi, i dvoma zblokovanými strelami. Zo siedmich vhadzovaní vyhral jedno. Washington zvíťazil prvýkrát po štyroch prehrách, Blues prehrali ôsmy zápas z uplynulých deviatich.
Bod za asistenciu získal aj Samuel Honzek. Podieľal sa ňou na úspešnom vstupe Calgary do zápasu s Columbusom, v ktorom Flames napokon zvíťazili 5:1.
Slovenský útočník v 2. minúte pomohol získať puk pred bránkou súpera a Blake Coleman upravil na 2:0. Pre 20-ročného Honzeka to bol v 13. zápase sezóny tretí kanadský bod (1+2).
VIDEO: Gól Colemana s asistenciou Honzeka
Flames prvýkrát v sezóne dosiahli dve víťazstvá po sebe, no naďalej sú na poslednom mieste Západnej konferencie.
Hráči Toronta zvíťazili v treťom zápase za sebou, keď na domácom ľade zdolali Utah 5:3. Gólom a asistenciou sa na ich triumfe podieľal švédsky útočník William Nylander, ktorý bodoval v ôsmom zápase v sérii. Utah prehral tretí zápas z uplynulých štyroch.
NHL - výsledky 6. november:
Toronto - Utah 5:3
Washington - St. Louis 6:1
(FEHÉRVÁRY za domácich 0+1)
Calgary - Columbus 5:1
(HONZEK za domácich 0+1)
Seattle - San Jose 1:6
Vancouver - Chicago 2:5
