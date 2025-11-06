VIDEO: Fehérváry bodoval v súboji proti Dvorskému, darilo sa aj Honzekovi

Martin Fehérváry (42) oslavuje gól so spoluhráčmi
Martin Fehérváry (42) oslavuje gól so spoluhráčmi (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|6. nov 2025 o 07:15
Washington na domácom ľade vysoko zdolal St. Louis.

NEW YORK. Slovenský hokejový obranca Martin Fehérváry sa piatou asistenciou v sezóne podieľal na víťazstve Washingtonu nad St. Louis 6:1 v nočnom zápase NHL.

Presadil sa aj kapitán Washingtonu Alexander Ovečkin, ktorý strelil jubilejný 900. gól v základnej časti NHL. Slovenský útočník Dalibor Dvorský v drese hostí nebodoval.

Ovečkin, ktorý v uplynulej sezóne prekonal historický rekord Waynea Gretzkého v počte gólov v základnej časti (894 gólov), strelil 900. gól vo svojom 1504. zápase v základnej časti.

V 23. minúte upravil na 2:0, keď sa strela obrancu Jacoba Chychruna odrazila od zadného mantinelu priamo k Ovečkinovi, ktorý backhendom z otočky poslal puk do bránky Jordana Binningtona.

Štyridsaťročný veterán sa stal prvým hráčom, ktorý dosiahol na métu 900 gólov v základnej časti NHL.

V 30. minúte sa do kanadského bodovania zapísal aj Fehérváry, keď bol na začiatku akcie, ktorú zakončil obranca John Carlson. Po jeho góle na 4:0 hostia vystriedali brankára a Binningtona nahradil Joel Hofer.

Fehérváry strávil na ľade celkovo 19:34 min a do štatistík mu pribudol aj plusový bod, strela a tri hity. Po 13 zápasoch prebiehajúcej sezóny má bilanciu 1 gól a 5 asistencií.

VIDEO: Gól Carlsona s asistenciou Fehérváryho

Dvorský nenadviazal na predošlý zápas proti Edmontonu, v ktorom strelil svoj prvý gól v sezóne a nezapísal sa do kanadského bodovania. V pozícii centra tretej formácie odohral 16:48 min, počas ktorých mu pribudol jeden mínusový bod.

Prezentoval sa aj dvoma strelami, dvoma hitmi, i dvoma zblokovanými strelami. Zo siedmich vhadzovaní vyhral jedno. Washington zvíťazil prvýkrát po štyroch prehrách, Blues prehrali ôsmy zápas z uplynulých deviatich.

Bod za asistenciu získal aj Samuel Honzek. Podieľal sa ňou na úspešnom vstupe Calgary do zápasu s Columbusom, v ktorom Flames napokon zvíťazili 5:1.

Slovenský útočník v 2. minúte pomohol získať puk pred bránkou súpera a Blake Coleman upravil na 2:0. Pre 20-ročného Honzeka to bol v 13. zápase sezóny tretí kanadský bod (1+2).

VIDEO: Gól Colemana s asistenciou Honzeka

Flames prvýkrát v sezóne dosiahli dve víťazstvá po sebe, no naďalej sú na poslednom mieste Západnej konferencie.

Hráči Toronta zvíťazili v treťom zápase za sebou, keď na domácom ľade zdolali Utah 5:3. Gólom a asistenciou sa na ich triumfe podieľal švédsky útočník William Nylander, ktorý bodoval v ôsmom zápase v sérii. Utah prehral tretí zápas z uplynulých štyroch.

NHL - výsledky 6. november:

Toronto - Utah 5:3

Washington - St. Louis 6:1

(FEHÉRVÁRY za domácich 0+1)

Calgary - Columbus 5:1

(HONZEK za domácich 0+1)

Seattle - San Jose 1:6

Vancouver - Chicago 2:5

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

