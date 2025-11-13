VIDEO: Neuveriteľný Šimon Nemec! Hetrikom rozhodol o výhre Devils

Šimon Nemec.
Šimon Nemec. (Autor: TASR/AP)
TASR|13. nov 2025 o 06:48
Šimon Nemec bol najlepším hráčom na ľade.

NEW YORK. Slovenský hokejista Šimon Nemec strelil premiérový hetrik v zámorskej NHL a rozhodol o víťazstve New Jersey na ľade Chicaga 4:3 po predĺžení.

Dvadsaťjedenročný obranca sa zaskvel vo štvrtkovom zápase, keď najprv vyrovnal svojím druhým zásahom v sezóne na 1:1, necelé štyri minúty pred koncom riadneho hracieho času zariadil predĺženie (3:3) a v jeho štvrtej minúte rozhodol o triumfe Devils.

VIDEO: Tretí gól Šimona Nemca

Nemec doteraz nikdy nestrelil viac ako jeden gól v zápase NHL. Po štvrtku má v prebiehajúcej sezóne bilanciu 17 duelov, v ktorých zaznamenal štyri presné zásahy a osem asistencií.

Proti Chicagu odohral 26:20 minút a okrem hetriku si do štatistík pripísal aj štyri plusové body, päť striel na bránku a jednu zablokovanú strelu. V stretnutí ho vyhlásili za najlepšieho hráča.

Slováci v NHL - kanadské bodovanie

Poradie

Meno

Klub

Zápasy

Góly

Asistencie

Body

+/-

1.

Šimon Nemec

New Jersey

17

4

8

12

+5

2.

Juraj Slafkovský

Montreal

16

6

3

9

+5

3. 

Martin Fehérváry

Washington

16

1

5

6

+3

4.

Samuel Honzek

Calgary

16

1

2

3

-2

5.

Dalibor Dvorský

St. Louis

7

2

0

2

-1

6.

Erik Černák

Tampa

16

0

2

2

-2

Prvý gól strelil pätnásť sekúnd pred koncom druhej tretiny, keď odpovedal na zásah Connora Bedarda z úvodného dejstva a vyrovnal na 1:1.

New Jersey získalo puk vo svojom pásme, Nemec ho prihral do stredného Nicovi Hischierovi, ten ho potiahol do útočného a vrátil späť na hokejku slovenského reprezentanta.

VIDEO: Prvý gól Šimona Nemca

Pred Nemcom sa otvoril priestor, medzi kruhmi si puk prehodil na bekhend a Spencera Knighta prekonal strelou k ľavej žrdi.

Pri druhom sa presadil po rýchlom brejku a krížnej prihrávke na ľavú stranu bránkoviska od Noesena a v predĺžení zužitkoval presný pas od brankára Jacoba Markströma na modrú čiaru a z ľavého kruhu trafil ponad Knightovu lapačku.

Na ľade Tampy Bay padlo sedem gólov už v prvej tretine, ktorú vyhrali Rangers 4:3 a v ďalších dvoch skórovali už len oni.

Artemij Panarin nazbieral štyri asistencie, Vincent Trocheck a Will Cuylle strelili po dva góly.

VIDEO: Druhý gól Šimona Nemca

Slovenský obranca Erik Černák odohral 19:55 minút, mal dva mínusové body a po štyri bodyčeky i zablokované strely.

NHL - výsledky, 13. november:

Tampa Bay - NY Rangers 3:7


Philadelphia - Edmonton 1:2 pp


Utah - Buffalo 5:2


Chicago - New Jersey 3:4

/Nemec za hostí 3+0/


NHL

