VIDEO: Neuveriteľný Šimon Nemec! Hetrikom rozhodol o výhre Devils

NEW YORK. Slovenský hokejista Šimon Nemec strelil premiérový hetrik v zámorskej NHL a rozhodol o víťazstve New Jersey na ľade Chicaga 4:3 po predĺžení.
Dvadsaťjedenročný obranca sa zaskvel vo štvrtkovom zápase, keď najprv vyrovnal svojím druhým zásahom v sezóne na 1:1, necelé štyri minúty pred koncom riadneho hracieho času zariadil predĺženie (3:3) a v jeho štvrtej minúte rozhodol o triumfe Devils.
VIDEO: Tretí gól Šimona Nemca
Nemec doteraz nikdy nestrelil viac ako jeden gól v zápase NHL. Po štvrtku má v prebiehajúcej sezóne bilanciu 17 duelov, v ktorých zaznamenal štyri presné zásahy a osem asistencií.
Proti Chicagu odohral 26:20 minút a okrem hetriku si do štatistík pripísal aj štyri plusové body, päť striel na bránku a jednu zablokovanú strelu. V stretnutí ho vyhlásili za najlepšieho hráča.
Slováci v NHL - kanadské bodovanie
Poradie
Meno
Klub
Zápasy
Góly
Asistencie
Body
+/-
1.
Šimon Nemec
New Jersey
17
4
8
12
+5
2.
Juraj Slafkovský
Montreal
16
6
3
9
+5
3.
Martin Fehérváry
Washington
16
1
5
6
+3
4.
Samuel Honzek
Calgary
16
1
2
3
-2
5.
Dalibor Dvorský
St. Louis
7
2
0
2
-1
6.
Erik Černák
Tampa
16
0
2
2
-2
Prvý gól strelil pätnásť sekúnd pred koncom druhej tretiny, keď odpovedal na zásah Connora Bedarda z úvodného dejstva a vyrovnal na 1:1.
New Jersey získalo puk vo svojom pásme, Nemec ho prihral do stredného Nicovi Hischierovi, ten ho potiahol do útočného a vrátil späť na hokejku slovenského reprezentanta.
VIDEO: Prvý gól Šimona Nemca
Pred Nemcom sa otvoril priestor, medzi kruhmi si puk prehodil na bekhend a Spencera Knighta prekonal strelou k ľavej žrdi.
Pri druhom sa presadil po rýchlom brejku a krížnej prihrávke na ľavú stranu bránkoviska od Noesena a v predĺžení zužitkoval presný pas od brankára Jacoba Markströma na modrú čiaru a z ľavého kruhu trafil ponad Knightovu lapačku.
Na ľade Tampy Bay padlo sedem gólov už v prvej tretine, ktorú vyhrali Rangers 4:3 a v ďalších dvoch skórovali už len oni.
Artemij Panarin nazbieral štyri asistencie, Vincent Trocheck a Will Cuylle strelili po dva góly.
VIDEO: Druhý gól Šimona Nemca
Slovenský obranca Erik Černák odohral 19:55 minút, mal dva mínusové body a po štyri bodyčeky i zablokované strely.
NHL - výsledky, 13. november:
Tampa Bay - NY Rangers 3:7
Philadelphia - Edmonton 1:2 pp
Utah - Buffalo 5:2
Chicago - New Jersey 3:4
/Nemec za hostí 3+0/
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: