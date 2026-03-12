Kňažkov gól nezabránil koncu sezóny pre neho i Hrivíka. Skóroval aj Lantoši

Ani gól slovenského hokejového obrancu Samuela Kňažka neodvrátil koniec sezóny pre HC Vítkovice v najvyššej českej súťaži.
Severomoravský klub prehral doma vo štvrtkovom treťom stretnutí predkola play off s Karlovými Varmi 1:2 a v sérii neuspel 0:3 na zápasy.
Pri Kňažkovom góle asistoval Marek Hrivík.
Do streleckej listiny sa zapísal i Róbert Lantoši, no České Budějovice podľahli doma Brnu 2:4 a v sérii prehrávajú 1:2. V drese Komety si asistenciu zapísali Kristián Pospíšil i Andrej Kollár.
Do štvrťfinále postúpil Třinec, keď zvíťazil v Olomouci 2:1 po predĺžení. V sérii tak uspel vo všetkých troch súbojoch.
Predkolo play-off českej extraligy
HC Olomouc – HC Oceláři Třinec 1:2 pp (0:1, 1:0, 0:0 - 0:1)
Góly: 33. Škůrek - 4. M. Kovařčík, 62. O. Kovařčík
/konečný stav série: 0:3/
HC Vítkovice Ridera – HC Energie Karlove Vary 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
Góly: 43. Kňažko (Hrivík) - 34. a 47. Sapoušek
/konečný stav série: 0:3/
Rytíři Kladno – HC Sparta Praha 2:1 pp (0:0, 1:1, 0:0 - 1:0)
Góly: 23. Bláha, 61. Ojamäki - 27. Řepík.
/stav série: 2:1/
Motor České Budějovice – HC Kometa Brno 2:4 (0:0, 0:3, 2:1)
Góly: 47. Lantoši, 60. Ordoš - 23. Zábranský (Pospíšil, Kollár), 38. Ilomäki, 40. T. Zohorna, 60. Flek
/stav série: 1:2/