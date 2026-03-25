Slováci pomohli Libercu k vyrovnaniu série. Škorvánek je na pokraji vypadnutia

Slovenský hokejista Martin Faško-Rudáš skóroval pri víťazstve Liberca 4:1 na ľade Karlových Varov v stredajšom štvrtom zápase štvrťfinálovej série play off českej extraligy. Bílí Tygři tak vyrovnali stav série na 2:2.
Dvadsaťpäťročný útočník otvoril skóre duelu v 5. minúte, jeho spoluhráč Servác Petrovský si pripísal asistencie pri druhom a štvrtom góle hostí.
Třinec zvíťazil nad Hradcom Králové 4:2, v sérii vedie 3:1 na zápasy a o postupe medzi najlepšiu štvorku môžu rozhodnúť v nasledujúcom zápase na domácom ľade.
Slovenský brankár Stanislav Škorvánek odchytal v drese hostí celý zápas a zneškodnil 30 striel Třinca.
Česká extraliga - 4. zápasy štvrťfinále play-off:
Energie Karlove Vary - Bílí Tygři Liberec 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)
Góly: 35. Černoch - 5. Faško-Rudáš, 13. Lenc (Petrovský), 31. Pytlík, 55. Lenc (Petrovský)
/stav série: 2:2/
HC Oceláři Třinec - Mountfield Hradec Králové 4:2 (0:1, 2:1, 2:0)
Góly: 25. Flynn, 40. M. Kovařčík, 53. Nestrašil, 60. O. Kovařčík - 19. Vukojevic, 37. Pour
/S. Škorvánek odchytal za hostí celý zápas, stav série: 3:1/