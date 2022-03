Tatar strelil gól a stal sa prvou hviezdou. Hrali až šiesti Slováci

NEW YORK. Tomáš Tatar prispel k výhre New Jersey Devils v prestrelke s New Yorkom Rangers. Skóroval v 34. minúte stretnutia a zvyšoval na 4:2.

Tatar založil akciu tým, že zachytil rozohrávku súpera v strednom pásme. Po krátkom tlaku využil vynikajúci pas od Damona Seversona na gól.