Nemecký klub neuspel ani v odvete a končí v Lige majstrov. Hudáček nedostal priestor

TAMPERE. Hokejisti fínskeho Ilves Tampere zdolali 5:2 Pinguins Bremerhaven v stredajšej odvete osemfinále Ligy majstrov na domácom ľade.
V prvom dueli zvíťazili 3:2, a tak si s komfortným náskokom postrážili postup do štvrťfinále, kde sa stretnú so švédskou Luleou.
Slovenský brankár nemeckého tímu Július Hudáček presedel duel na striedačke.
Medzi osem najlepších postúpil aj ďalší fínsky tím. KalPa Kuopio po remíze 4:4 vo Švajčiarsku využila domáce prostredie naplno a nad Lions Zürich zvíťazila 4:2.
Vo štvrťfinále bude čeliť švédskemu Brynäsu. Prvé zápasy štvrťfinále sú na programe 2. a 3. decembra, odvety 16. decembra.
Hokejová Liga majstrov - odvety osemfinále:
Ilves Tampere - Pinguins Bremerhaven 5:2 (2:0, 1:2, 2:0)
Góly: 20. a 40. Borg, 4. Henman, 53. Lööke, 57. Török - 24. Verlič, 25. Friesen
/prvý zápas: 3:2, postúpilo Ilves/
KalPa Kuopio - ZSC Lions Zürich 4:2 (1:0, 3:0, 0:2)
Góly: 24. a 33. Hartikainen, 17. Borchardt, 27. Mononen - 44. Aberg, 56. Kukan
/prvý zápas: 4:4, postúpila KalPa/