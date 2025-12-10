VIDEO: Neváhal a pálil z prvej. Nemec pomohol k výhre New Jersey ďalším gólom

Slovenský hokejový obranca Šimon Nemec strelil v nočnom zápase NHL na ľade Ottawy svoj siedmy gól v prebiehajúcej sezóne NHL.
Prispel ním k triumfu New Jersey 4:3, ktorým Devils ukončili sériu piatich prehier. Útočníci Juraj Slafkovský z Montrealu ani Dalibor Dvorský zo St. Louis sa nezapísali do kanadského bodovania, ich tímy prehrali.
Nemec sa v 6. minúte zapojil do rýchleho protiútoku, v ktorom dostal prihrávku od Connora Browna a strelou bez prípravy prekvapil brankára Linusa Ullmarka.
Devils v tej chvíli vyrovnali na 1:1 a o svojom triumfe napokon rozhodli v 53. minúte, keď skóroval Cody Glass.
Nemec odohral 19:35 min, počas ktorých získal dva plusové body a s piatimi streleckými pokusmi bol najaktívnejší hráč tímu.
"Inkasovali sme tri góly v oslabeniach a aj tak sme to dokázali vybojovať. Hovorí to o tom, aký dobrý bol náš postup v rozostavení päť na päť a ako dobre sme hrali.
Toto sú tie úseky, za ktoré ste neskôr v sezóne vďační, pretože sa veľa naučíte o sebe, veľa sa naučíte o svojom tíme. Je dobré vidieť, ako sa náš tím vracia k svojej identite,“ uviedol útočník New Jersey Connor Brown.
Ottawa prehrala tretí zápas po sebe. „Je frustrujúce, že sme z tohto zápasu nezískali ani bod. Každý večer je trochu iný, ale po týchto troch zápasoch sme povedali, že sme podali dobrý výkon, no nič sme z neho nezískali,“ povedal tréner Ottawy Travis Green podľa nhl.com.
Dvorský čaká na bod jedenásť zápasov
Dalibor Dvorský nebodoval v jedenástom zápase v rade. Proti Bostonu si do štatistík pripísal mínusový bod, dva hity a 60-percentnú úspešnosť na vhadzovaniach (6/10). Na ľade strávil 12:13 min.
Blues prehrali na vlastnom ľade 2:5 a ani tretíkrát v sezóne sa im nepodarilo dosiahnuť tri víťazstvá v sérii. Boston zvíťazil vo štvrtom zápase z predošlých piatich.
Do kanadského bodovania sa nezapísal ani útočník Montrealu Juraj Slafkovský. Jeho tím prehral na domácom ľade s Tampou Bay 1:6.
Útočník hostí Jake Guentzel získal v zápase svoj 600. bod v základnej časti NHL. Pre Lightning to bolo prvé víťazstvo po štyroch prehrách.
Slafkovský odohral 16:41 min, počas ktorých mal dve strely, bodyček a zblokovanú strelu. Jeho spoluhráč Cole Caufield nebodoval prvýkrát po 11 zápasoch.
Slováci v NHL - kanadské bodovanie
Poradie
Meno
Klub
Zápasy
Góly
Asistencie
Body
+/-
1.
Juraj Slafkovský
Montreal
29
9
7
16
+1
2.
Šimon Nemec
New Jersey
30
7
9
16
+6
3.
Martin Fehérváry
Washington
30
2
8
10
+10
4.
Dalibor Dvorský
St. Louis
21
3
1
4
-7
5.
Samuel Honzek
Calgary
18
2
2
4
+1
6.
Erik Černák
Tampa
19
0
4
4
0
7.
Pavol Regenda
San Jose
2
2
0
2
-2
Duel príliš nevyšiel montrealským brankárom Jakubovi Dobešovi a Samovi Montembeaultovi, ktorí inkasovali šesť gólov z 27 striel. Klub zareagoval povolaním Jacoba Fowlera z farmy v Lavale.
Útočník Emil Heineman gólom v samostatných nájazdoch rozhodol o víťazstve NY Islanders nad Vegas. Domáci triumfovali 5:4 a dosiahli štvrté víťazstvo z uplynulých piatich zápasov.
Golden Knights prehrali prvýkrát po štyroch víťazstvách. Pavel Dorofejev vyrovnal na 4:4 gólom v poslednej minúte riadneho hracieho času. Asistoval mu pri ňom kanadský útočník Mark Stone, ktorý bodoval vo všetkých 13 zápasoch prebiehajúcej sezóny, do ktorých nastúpil.
Islanders potvrdili sľubnú formu z doterajšieho priebehu sezóny. V nahustenej tabuľke Východnej konferencie, v ktorej je rozdiel medzi štvrtým tímom a trinástym iba štyri body, figurujú na 3. mieste.
„V prvom rade bolo dôležité, že sme boli odolní. Prehrávali sme 0:2, ale nič sme nezmenili a to sa mi páčilo. Hrali sme dobre, mali sme pohyb a správne riešenie situácií pred bránkou a okolo nej. Veľmi dobre sme kontrolovali puk. Tá odolnosť však bola kľúčová,“ poznamenal tréner NY Islanders Patrick Roy.
Brankár Caroliny s rekordným zápisom
Jeden z najproduktívnejších nováčikov sezóny Beckett Sennecke skóroval v oslabení v čase 59:59 min a poslal do predĺženia zápas medzi Pittsburghom a Anaheimom.
Hostia dokonali obrat v samostatných nájazdoch, v ktorých sa ako jediný presadil útočník Leo Carlsson. Oporou hostí bol aj brankár Ville Husso, na ktorého smerovalo až 49 striel. Ducks zvíťazili tretíkrát v rade.
Hráči Caroliny zakončili sériu siedmich domácich zápasov víťazstvom nad Columbusom 4:1. Pre Blue Jackets to bola tretia prehra v sérii. Na ľade „hurikánov“ prehrali ôsmykrát v rade. Zatiaľ naposledy na ňom zvíťazili v januári 2022.
„Myslel som si, že sme mali šancu zvíťaziť, ale nakoniec sme zlyhali. V tejto lige ide o víťazstvá, takže musíme nájsť spôsoby, ako víťaziť,“ poznamenal útočník Columbusu Sean Monahan.
Brankár Caroliny Brandon Bussi vyrovnal rekord NHL, keď vyhral deviaty zápas z úvodných desiatich vo svojej kariére. „Beriem to deň za dňom. Je to dobrý pocit, keď víťazíme. Náš tím hral naozaj dobre vo väčšine týchto úspešných duelov, ak nie vo všetkých,“ konštatoval Bussi podľa nhl.com.
Útočník Philadelphie Travis Konecny získal v zápase proti San Jose svoj 500. bod v NHL. Bilanciou gól a asistencia prispel k víťazstvu 4:1.
Hráči Winnipegu síce prestrieľali Dallas 33:19, no napokon mu podľahli 3:4. Tromi asistenciami sa na víťazstve hostí podieľal útočník Mikko Rantanen. Jets, ktorí v minulej sezóne triumfovali v základnej časti, pokračujú v nevýrazných výkonoch, keď z uplynulých desiatich zápasov vyhrali iba dva. Dallas predĺžil víťaznú sériu na štyri stretnutia.
McDavid zachránil Edmontonu bod dve sekundy pred koncom
Sezónu sa svojimi očakávaniami zatiaľ prežívajú aj hráči Edmontonu. Finalista minulých dvoch ročníkov prehral na domácom ľade s posledným tímom Východnej konferencie Buffalom 3:4 po predĺžení.
Domáci prehrávali pred treťou tretinou 0:3, no napokon vyrovnali na 3:3 aj zásluhou dvoch gólov kapitána Connora McDavida, ktorý poslal duel do predĺženia gólom dve sekundy pred koncom riadneho hracieho času.
O triumfe hostí rozhodol v 61. minúte Alex Tuch. Oilers prehrali šiesty zápas z predošlých desiatich, Buffalo sa tešilo z triumfu po troch prehrách.
V súboji tímov z opačných koncov tabuľky Západnej konferencie zvíťazili hráči Nashvillu nad Coloradom 4:3 po predĺžení a samostatných nájazdoch. O ich triumfe rozhodol bývalý hráč Avalanche Ryan O´Reilly.
Predators sa vďaka dvom bodom posunuli na predposledné miesto na západe, na posledné spadol Vancouver. Duel poslal do predĺženia Cale Makar, ktorý vyrovnal gólom osem sekúnd pred koncom riadneho hracieho času.
Prvýkrát v histórii NHL sa stalo, že počas jedného večera padli až štyri góly v záverečných 15 sekundách riadneho hracieho času, ktoré znamenali vyrovnanie.
Kanadské bodovanie NHL
Poradie
Meno
Klub
Zápasy
Góly
Asistencie
Body
+/-
1.
Nathan MacKinnon
Colorado
30
24
27
51
+35
2.
Connor McDavid
Edmonton
30
16
28
44
-5
3.
Macklin Celebrini
San Jose
31
15
28
43
+7
4.
Mikko Rantanen
Dallas
31
13
29
42
-1
4.
Connor Bedard
Chicago
29
18
22
40
+6
NHL - 10. december - výsledky:
Montreal Canadiens - Tampa Bay Lightning 1:6 (0:3, 1:1, 0:2)
Góly: 40. Kapanen (Suzuki, Demidov) - 3. Point (Guentzel, Bjorkstrand), 7. Holmberg, 18. Kučerov (Crozier), 23. D´Astous (Kučerov), 42. Raddysh (Cirelli), 49. Raddysh (Point).
Brankári: Dobeš (21. Montembeault) - Johansson, strely na bránku: 27:27.
New York Islanders - Vegas Golden Knights 5:4 pp a sn (1:2, 2:0, 1:2 - 0:0, 1:0)
Góly: 20. Horvat (Pulock, Schaefer), 24. Gatcomb (Cizikas, Maclean), 34. Holmström (Ritchie, Duclair), 51. Horvat (Barzal, Šabanov), rozh. sn Heineman - 13. Hanifin (Eichel, Theodore), 17. Marner (Korczak, Stone), 42. Barbašov (Bowman, Eichel), 60. Dorofejev (Marner, Stone)
Brankári: Sorokin - Hart, strely na bránku: 27:36.
Ottawa Senators - New Jersey Devils 3:4 (2:2, 1:1, 0:1)
Góly: 2. Batherson (Tkachuk, Sanderson), 13. Stützle (Tkachuk, Cozens), 31. Batherson (Cozens, Stützle) - 6. NEMEC (Brown, Gricjuk), 18. Gricjuk (Brown, Glass), 25. Cotter, 53. Glass (Gricjuk, Brown)
Brankári: Ullmark - Markström, strely na bránku: 37:32.
Philadelphia Flyers - San Jose Sharks 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
Góly: 19. Dvorak (Zegras, Konecny), 24. Grundström (Seeler, Sanheim), 40. Cates (Brink, Drysdale), 59. Konecny (Dvorak) - 12. Graf (Klingberg, Smith)
Brankári: Vladař - Nedeljkovic, strely na bránku: 30:18.
Pittsburgh Penguins - Anaheim Ducks 3:4 pp a sn (1:0, 1:2, 1:1 - 0:0, 0:1)
Góly: 10. Acciari (Dewar), 40. Novak (Karlsson, Shea), 57. Mantha (Crosby, Karlsson) - 26. LaCombe (Sennecke, Gauthier), 35. Terry, 60. Sennecke, rozh. sn Carlsson
Brankári: Šilovs - Husso, strely na bránku: 49:28.
Carolina Hurricanes - Columbus Blue Jackets 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)
Góly: 30. Jarvis (Svečnikov), 48. Robinson (Hall, Nyström), 54. Staal (Svečnikov, Gostisbehere), 59. Martinook (Miller, Walker) - 13. Voronkov (Monahan, Marčenko).
Brankári: Bussi - Greaves, strely na bránku: 31:24.
Winnipeg Jets - Dallas Stars 3:4 (0:1, 2:2, 1:1)
Góly: 32. Scheifele (Connor), 39. Scheifele (Morrissey, Connor), 46. Stanley (Perfetti, Vilardi) - 1. Lindell (Johnston, Rantanen), 22. Hintz (Rantanen, Johnston), 23. Petrovic (Bourque), 45. Robertson (Heiskanen, Rantanen)
Brankári: Comrie - DeSmith, strely na bránku: 33:19.
St. Louis Blues - Boston Bruins 2:5 (1:0, 0:2, 1:3)
Góly: 6. Thomas (Bučnevič, Faulk), 25. Thomas (Bučnevič) - 33. Minten (Chusnutdinov, Pastrňák), 35. Kastelic (Kuraly, Söderström), 49. Kastelic (Kuraly, Zadorov), 52. Minten, 59. Zacha (E. Lindholm, Pastrňák)
Brankári: Hofer - Swayman, strely na bránku: 26:31.
Edmonton Oilers - Buffalo Sabres 3:4 pp (0:1, 0:2, 3:0 - 0:1)
Góly: 41. McDavid (Ekholm), 42. Podkolzin (Draisaitl, Emberson), 60. McDavid (Nugent-Hopkins, Bouchard) - 20. Doan (Dahlin, Thompson), 32. Thompson, 32. Doan (Thompson, Dahlin), 61. Tuch (McLeod, Dahlin).
Brankári: Skinner - Ellis (20. Lyon), strely na bránku: 30:28.
Nashville Predators - Colorado Avalanche 4:3 pp a sn (2:2, 0:0, 1:1 - 0:0, 1:0)
Góly: 5. Marchessault (O´Reilly, Forsberg), 6. Schaefer (Svečkov), 53. Skjei (Wilsby, Evangelista), rozh. sn O´Reilly - 2. Nelson (Manson, Burns), 11. Lehkonen (Nečas, MacKinnon), 60. Makar (Nečas, MacKinnon)
