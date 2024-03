Žiar nad Hronom spečatil hladký postup do štvrťfinále, Slovan si vybojoval mečbal

Dušan Kobeľa, hlavný tréner HK STEEL TEAM Trebišov: "V prvom rade chcem všetkým poďakovať za sezónu. Posledný zápas nedopadol podľa našich predstáv, súper dal tri góly, my dva a vyhral."

Jerguš Bača, hlavný tréner HK MŠK Indian Žiar nad Hronom: "Hovorí sa, že tretí krok býva najťažší a to sa opäť potvrdilo. Bol to taký typický play off duel. Bol to boj z obidvoch strán. My sme mali šance v prvej tretine, domáci v druhej. Bolo to o jednom góle, ktorý sme strelili my. Som veľmi rád, že sme si vybojovali postup a nemusíme hrať štvrtý zápas."