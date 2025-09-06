VIDEO: Sparta dosiahla ďalší cenný skalp, v Lige majstrov je bez prehry len fínsky klub

BRATISLAVA. Hokejisti Ilvesu Tampere sú ako jediný tím Ligy majstrov aj po štvrtom kole bez straty bodu. V sobotu vyhrali doma nad nórskym Storhamarom 3:0 a na čele tabuľky majú 12 bodov.
Za Ilvesom je na druhej priečke s mankom jediného bodu ďalší fínsky tím KalPa Kuopio po trojbodovom úspechu v súboji proti EC Red Bull Salzburg (3:2).
Pražská Sparta má na konte tretie víťazstvo, keď si doma poradila so švédskou Frölundou 4:2, keď v rozpätí 25. a 33. minúty strelila až tri góly.
Bez bodu na chvoste tabuľky je poľský tím GKS Tychy, v sobotu prehral doma s Luleou 2:3. Klagenfurt uspel druhýkrát, keď vyhral na ľade Odense 6:3.
Hokejová Liga majstrov - 4. kolo:
Sparta Praha - Frölunda 4:2 (0:0, 3:1, 1:1)
Góly: 25. Řepík, 29. Hyka, 33. Dzierkals, 60. Horák – 22. Lindholm, 58. Friberg
KalPa Kuopio - RB Salzburg 3:2 (2:1, 1:0, 0:1)
Góly: 14. Ketola, 15. Hartikainen, 40. Klemetti – 7. Thaler, 59. Robertson
Brynäs IF - ZSC Lions 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Góly: 10. Silfverberg, 58. Rödin
Ilves Tampere - Storhamar 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
Góly: 3. Teuho-Markkola, 49. Latvala, 50. Nättinen
GKS Tychy - Lulea 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)
Góly: 6. Kuru, 40. Kakkonen – 4. Koivistoinen, 14. Andreasson, 21. O´Neill
Odense - Klagenfurt 3:6 (0:0, 1:3, 2:3)
Góly: 29. Fakt, 51. Karlsson, 59. Klee – 22. Kempe, 25. Preiml, 32. Kempe, 52. Gomboc, 58. Petersen, 60. Waschnig