McDavid je ako z inej planéty. Po 37 zápasoch má 72 bodov

NEW YORK. Tomáš Tatar sa nezapísal do bodovania pri výhre New Jersey nad Pittsburghom 4:2.

Sedemdesiatbodovú métu tak prekonal už po 37 stretnutiach základnej časti. Aktuálne je na čísle 72 a ak by si udržal tempo do konca ročníka, bodovanie by vyhral so 153 bodmi.