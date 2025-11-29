Slafkovský ukončil dlhé čakanie na gól v NHL. V sezóne bodovo lepší zápas neodohral

Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský sa gólom a asistenciou podieľal na víťazstve Montrealu na ľade Vegas 4:1 v nočnom stretnutí NHL.
Bol to pre neho druhý viacbodový zápas v sezóne, pričom sa strelecky sa presadil iba druhýkrát v tomto mesiaci a po 10 zápasoch bez gólu. Predtým viackrát bodoval len v stretnutí na ľade Vancouveru (1+1).
Slafkovský sa v 15. minúte podieľal na úvodnom zásahu, keď prihrávkou z rohu klziska a pred bránkovisko našiel nekrytého Zacha Bolduca.
Hostia mali duel pod kontrolou a brankár Samuel Montembeault prišiel o čisté konto až v 56. minúte, keď ho prekonal útočník Mark Stone, ktorý skóroval aj v druhom zápase po zranení zápästia.
Slafkovský uzavrel skóre počas hry domácich bez brankára, keď sa v útočnom pásme dostal k puku a z tesnej blízkosti ho poslal do bránky. Svoju sezónnu bilanciu tak upravil na 7 gólov a 5 asistencií.
Na ľade strávil 15:28 min., počas ktorých získal aj dva plusové body, raz vystrelil na bránku, prezentoval sa aj dvomi hitmi a dvakrát šiel na buly.
Dvorský so štyrmi strelami
V 15-tich zápasoch sa zo Slovákov predstavili aj útočník Dalibor Dvorský a obrancovia Martin Fehérváry a Šimon Nemec, no nebodovali.
Dvorský štyrikrát vystrelil na bránku Ottawy (4:3), no napokon nebodoval v treťom zápase po sebe. Odohral vyše 13 minút, počas ktorých uštedril dva hity a pripísal si 38-percentnú úspešnosť na vhadzovaniach.
Do zostavy Senators sa po zranení prsta vrátil kapitán Brady Tkachuk, ktorý absentoval od 13. októbra. Pripísal si jednu asistenciu a osem striel na bránku. Ottawa prehrala na ľade St. Louis päťkrát po sebe.
V súboji tímov z opačných pólov tabuľky Východnej konferencie zvíťazili hráči New Jersey na ľade Buffala presvedčivo 5:0, hoci na strely zaostali 23:42.
Slovenský obranca hostí Šimon Nemec hral v druhej obrannej dvojici s Lukeom Hughesom. Na ľade strávil 19:06 min., počas ktorých mu do štatistík pribudol jeden plusový bod, jedna strela na bránku a dve zblokované strely.
Slováci v NHL - kanadské bodovanie
Poradie
Meno
Klub
Zápasy
Góly
Asistencie
Body
+/-
1.
Šimon Nemec
New Jersey
24
5
9
14
+7
2.
Juraj Slafkovský
Montreal
23
7
5
12
+4
3.
Martin Fehérváry
Washington
25
2
6
8
+10
4.
Dalibor Dvorský
St. Louis
15
3
1
4
-3
5.
Samuel Honzek
Calgary
18
2
2
4
+1
6.
Erik Černák
Tampa
19
0
4
4
0
Brankár Jake Allen si pripísal prvé čisté konto v sezóne. Devils zvíťazili v treťom zápase po sebe a udržali sa na čele Východnej konferencie o bod pred Tampou Bay a Carolinou. Sabres sú naďalej na poslednom mieste v konferencii.
Hráči Toronta viedli na ľade Washingtonu 2:0, no napokon odišli bez bodového zisku po tom, čo prehrali 2:4. Domáci boli v úvodných dvoch tretinách strelecky aktívnejší než súper, no o triumfe rozhodli až v tretej časti.
Martin Fehérváry odohral 16:40 min., počas ktorých sa prezentoval jedným hitom, dvomi zblokovanými strelami a dvomi plusovými bodmi.
Hetrik Jarvisa a kríza Jets
V súboji tímov s víťaznými sériami triumfovali hráči Minnesoty nad Coloradom 3:2 po predĺžení a samostatných nájazdoch. Dosiahli tým svoje siedme víťazstvo po sebe. Rozhodol o ňom útočník Matthew Boldy.
Najlepší tím súťaže Colorado prehral prvýkrát po desiatich víťazstvách. Aj po 24 zápase platí, že Avalanche nebodovali iba v jednom zápase sezóny.
Útočník Caroliny Seth Jarvis strelil svoj druhý hetrik v kariére a prispel ním k triumfu nad Winnipegom 5:1. Tomu sa v polovici novembra zranila brankárska jednotka Connor Hellebuyck a odvtedy prehral v štyroch zápasoch z piatich.
Skúsený obranca Kris Letang zariadil víťazným gólom v predĺžení triumf Pittsburghu na ľade Columbusu 4:3. Dvomi gólmi prispel aj kapitán Sidney Crosby a Penguins zvíťazili v dvoch zápasoch po sebe prvýkrát od 24. októbra.
Hráči New Yorku Islanders prehrávali s Philadelphiou v domácej UBS aréne 0:3, no napokon doviedli duel až do samostatných nájazdov.
Na ich stíhacej jazde sa gólom a asistenciou podieľal obranca Matthew Schaefer, ktorý je s 18 bodmi jeden z troch najproduktívnejších nováčikov súťaže. O triumfe Flyers rozhodol v samostatných nájazdoch Travis Konecny.
NHL - 29. november - výsledky:
Minnesota Wild - Colorado Avalanche 3:2 sn (0:1, 2:0, 0:1 - 0:0, 1:0)
Góly: 32. Kaprizov (Buium, Zuccarello), 39. Kaprizov (Hartman, Trenin), rozhodujúci nájazd Boldy – 15. MacKinnon, 52. Landeskog (MacKinnon, C. Makar)
Buffalo Sabres - New Jersey Devils 0:5 (0:1, 0:1, 0:3)
Góly: 13. Hischier (Meier), 28. Gricjuk (Palát, Mercer), 42. Dillon (C. Brown, Cotter), 46. Cotter (C. Brown, Dillon), 57. Gricjuk (Palát)
Florida Panthers – Calgary Flames 3:5 (2:2, 0:2, 1:1)
Góly: 1. Rodrigues (Reinhart, J. Boqvist), 3. Bennett (Greer, Verhaeghe), 52. Marchand (Reinhart, Lundell) – 6. Kuznecov (Coleman), 11. Weegar (Backlund, Zary), 21. Frost (Andersson, Kadri), 39. Kadri (Andersson, Farabee), 59. Farabee (Kadri, Šarangovič)
New York Islanders – Philadelphia Flyers 3:4 sn (0:2, 3:1, 0:0 - 0:0, 0:1)
Góly: 26. Heineman (Drouin, Palmieri), 29. M. Schaefer (Duclair, Pulock), 40. Lee (Šabanov, M. Schaefer) – 9. Foerster, 9. Couturier, 22. Zegras (Andrae), rozhodujúci nájazd Konecny
St. Louis Blues – Ottawa Senators 4:3 (0:0, 1:2, 3:1)
Góly: 28. Sundqvist (M. Joseph, N. Walker), 43. Kyrou (Neighbours, R. Thomas), 46. Bučnevič (B. Schenn, Broberg), 50. Kessel (Holloway, Suter) – 31. Pinto (Matinpalo, Amadio), 39. Zetterlund (Sanderson, B. Tkachuk), 48. Perron
Vegas Golden Knights – Montreal Canadiens 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
Góly: 56. Stone (Marner) – 15. Z. Bolduc (Slafkovský, Caufield), 23. Caufield (Z. Bolduc, A. Carrier), 44. J. Evans (Texier, Matheson), 59. Slafkovský (Suzuki)
Anaheim Ducks – Los Angeles Kings 5:4 sn (0:1, 2:1, 2:2 - 0:0, 1:0)
Góly: 29. Kreider (Terry, Leo Carlsson), 32. Zellweger (Killorn, Leo Carlsson), 51. Minťukov (Sennecke, McTavish), 59. Leo Carlsson (LaCombe, McTavish), rozhodujúci nájazd Terry – 18. Laferriere (T. Moore, Dumoulin), 31. Fiala (Byfield, B. Clarke), 44. Turcotte (B. Clarke, Dumoulin), 47. Edmundson (M. Anderson, T. Moore)
San Jose Sharks – Vancouver Canucks 3:2 (1:1, 2:1, 0:0)
Góly: 10. W. Smith (Wennberg, Celebrini), 35. Eklund (Celebrini, Klingberg), 36. Gaudette (Kurashev, Toffoli) – 5. Boeser (Garland, Willander), 24. Elias Pettersson (E. Kane, Hronek)
Washington Capitals – Toronto Maple Leafs 4:2 (0:1, 1:1, 3:0)
Góly: 34. McMichael (Protas, Wilson), 54. Beauvillier (Ovečkin, D. Strome), 57. Chychrun (Leonard, McMichael), 60. Wilson – 4. Rielly (Ekman-Larsson, N. Roy), 23. Knies (Matthews, Stecher)
Carolina Hurricanes – Winnipeg Jets 5:1 (1:0, 0:1, 4:0)
Góly: 17. Jarvis (Gostisbehere, Sebastian Aho), 52. Martinook (Jankowski, Gostisbehere), 53. Jarvis (K. Miller, Svečnikov), 59. Jarvis (Svečnikov), 60. Nikišin (Robidas, Robinson) – 31. Scheifele (Vilardi)
Columbus Blue Jackets – Pittsburgh Penguins 3:4 pp (1:1, 2:0, 0:2 - 0:1)
Góly: 14. Monahan (B. Smith, Severson), 24. Gaunce (Miles Wood, Werenski), 40. Werenski (Coyle) – 7. Crosby (Letang), 41. Rust (E. Karlsson), 49. Crosby (Novak, Wotherspoon), 61. Letang (Novak)
Chicago Blackhawks – Nashville Predators 3:4 (1:0, 1:3, 1:1)
Góly: 20. Donato (Rinzel, Burakovsky), 36. Greene (O. Moore, Burakovsky), 51. Teräväinen (Kaiser, Nazar) – 22. Matthew Wood (Hague), 28. Stamkos (Blankenburg, Svečkov), 37. Evangelista (Stamkos, O'Reilly), 48. O'Reilly (Evangelista, Perbix)
Dallas Stars – Utah Mammoth 4:3 (1:2, 3:1, 0:0)
Góly: 18. Hintz (Rantanen, Heiskanen), 29. Benn (Petrovic), 30. J. Robertson (Capobianco, Hryckowian), 39. W. Johnston (Rantanen, Heiskanen) – 1. L. Cooley (Guenther, Yamamoto), 13. Rooney (Marino, Carcone), 37. McBain (Crouse, Marino)
