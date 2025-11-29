Slafkovský ukončil dlhé čakanie na gól v NHL. V sezóne bodovo lepší zápas neodohral

Slovenský hokejista Juraj Slafkovský (vpravo) v súboji s Coltonom Sissonsom.
Slovenský hokejista Juraj Slafkovský (vpravo) v súboji s Coltonom Sissonsom. (Autor: TASR/AP)
TASR|29. nov 2025 o 06:45
Hokejisti Colorada prišli o svoju víťaznú sériu.

Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský sa gólom a asistenciou podieľal na víťazstve Montrealu na ľade Vegas 4:1 v nočnom stretnutí NHL.

Bol to pre neho druhý viacbodový zápas v sezóne, pričom sa strelecky sa presadil iba druhýkrát v tomto mesiaci a po 10 zápasoch bez gólu. Predtým viackrát bodoval len v stretnutí na ľade Vancouveru (1+1).

Slafkovský sa v 15. minúte podieľal na úvodnom zásahu, keď prihrávkou z rohu klziska a pred bránkovisko našiel nekrytého Zacha Bolduca.

Hostia mali duel pod kontrolou a brankár Samuel Montembeault prišiel o čisté konto až v 56. minúte, keď ho prekonal útočník Mark Stone, ktorý skóroval aj v druhom zápase po zranení zápästia.

VIDEO: Siedmy gól Juraja Slafkovského v tejto sezóne

Slafkovský uzavrel skóre počas hry domácich bez brankára, keď sa v útočnom pásme dostal k puku a z tesnej blízkosti ho poslal do bránky. Svoju sezónnu bilanciu tak upravil na 7 gólov a 5 asistencií. 

Na ľade strávil 15:28 min., počas ktorých získal aj dva plusové body, raz vystrelil na bránku, prezentoval sa aj dvomi hitmi a dvakrát šiel na buly.

Dvorský so štyrmi strelami

V 15-tich zápasoch sa zo Slovákov predstavili aj útočník Dalibor Dvorský a obrancovia Martin Fehérváry a Šimon Nemec, no nebodovali.

Dvorský štyrikrát vystrelil na bránku Ottawy (4:3), no napokon nebodoval v treťom zápase po sebe. Odohral vyše 13 minút, počas ktorých uštedril dva hity a pripísal si 38-percentnú úspešnosť na vhadzovaniach.

Do zostavy Senators sa po zranení prsta vrátil kapitán Brady Tkachuk, ktorý absentoval od 13. októbra. Pripísal si jednu asistenciu a osem striel na bránku. Ottawa prehrala na ľade St. Louis päťkrát po sebe.

V súboji tímov z opačných pólov tabuľky Východnej konferencie zvíťazili hráči New Jersey na ľade Buffala presvedčivo 5:0, hoci na strely zaostali 23:42.

Slovenský obranca hostí Šimon Nemec hral v druhej obrannej dvojici s Lukeom Hughesom. Na ľade strávil 19:06 min., počas ktorých mu do štatistík pribudol jeden plusový bod, jedna strela na bránku a dve zblokované strely.

Slováci v NHL - kanadské bodovanie

Poradie

Meno

Klub

Zápasy

Góly

Asistencie

Body

+/-

1.

Šimon Nemec

New Jersey

24

5

9

14

+7

2.

Juraj Slafkovský

Montreal

23

7

5

12

+4

3. 

Martin Fehérváry

Washington

25

2

6

8

+10

4.

Dalibor Dvorský

St. Louis

15

3

1

4

-3

5.

Samuel Honzek

Calgary

18

2

2

4

+1

6.

Erik Černák

Tampa

19

0

4

4

0

Kanadské bodovanie NHL Informácie o Slovákoch v NHL

Brankár Jake Allen si pripísal prvé čisté konto v sezóne. Devils zvíťazili v treťom zápase po sebe a udržali sa na čele Východnej konferencie o bod pred Tampou Bay a Carolinou. Sabres sú naďalej na poslednom mieste v konferencii.

Hráči Toronta viedli na ľade Washingtonu 2:0, no napokon odišli bez bodového zisku po tom, čo prehrali 2:4. Domáci boli v úvodných dvoch tretinách strelecky aktívnejší než súper, no o triumfe rozhodli až v tretej časti.

Martin Fehérváry odohral 16:40 min., počas ktorých sa prezentoval jedným hitom, dvomi zblokovanými strelami a dvomi plusovými bodmi.

Hetrik Jarvisa a kríza Jets

V súboji tímov s víťaznými sériami triumfovali hráči Minnesoty nad Coloradom 3:2 po predĺžení a samostatných nájazdoch. Dosiahli tým svoje siedme víťazstvo po sebe. Rozhodol o ňom útočník Matthew Boldy.

Najlepší tím súťaže Colorado prehral prvýkrát po desiatich víťazstvách. Aj po 24 zápase platí, že Avalanche nebodovali iba v jednom zápase sezóny.

Útočník Caroliny Seth Jarvis strelil svoj druhý hetrik v kariére a prispel ním k triumfu nad Winnipegom 5:1. Tomu sa v polovici novembra zranila brankárska jednotka Connor Hellebuyck a odvtedy prehral v štyroch zápasoch z piatich.

VIDEO: Seth Jarvis a jeho druhý hetrik v NHL

Skúsený obranca Kris Letang zariadil víťazným gólom v predĺžení triumf Pittsburghu na ľade Columbusu 4:3. Dvomi gólmi prispel aj kapitán Sidney Crosby a Penguins zvíťazili v dvoch zápasoch po sebe prvýkrát od 24. októbra.

Hráči New Yorku Islanders prehrávali s Philadelphiou v domácej UBS aréne 0:3, no napokon doviedli duel až do samostatných nájazdov.

Na ich stíhacej jazde sa gólom a asistenciou podieľal obranca Matthew Schaefer, ktorý je s 18 bodmi jeden z troch najproduktívnejších nováčikov súťaže. O triumfe Flyers rozhodol v samostatných nájazdoch Travis Konecny. 

NHL - 29. november - výsledky:

Minnesota Wild - Colorado Avalanche 3:2 sn (0:1, 2:0, 0:1 - 0:0, 1:0)

Góly: 32. Kaprizov (Buium, Zuccarello), 39. Kaprizov (Hartman, Trenin), rozhodujúci nájazd Boldy – 15. MacKinnon, 52. Landeskog (MacKinnon, C. Makar)

Buffalo Sabres - New Jersey Devils 0:5 (0:1, 0:1, 0:3)

Góly: 13. Hischier (Meier), 28. Gricjuk (Palát, Mercer), 42. Dillon (C. Brown, Cotter), 46. Cotter (C. Brown, Dillon), 57. Gricjuk (Palát)

Florida Panthers – Calgary Flames 3:5 (2:2, 0:2, 1:1)

Góly: 1. Rodrigues (Reinhart, J. Boqvist), 3. Bennett (Greer, Verhaeghe), 52. Marchand (Reinhart, Lundell) – 6. Kuznecov (Coleman), 11. Weegar (Backlund, Zary), 21. Frost (Andersson, Kadri), 39. Kadri (Andersson, Farabee), 59. Farabee (Kadri, Šarangovič)

New York Islanders – Philadelphia Flyers 3:4 sn (0:2, 3:1, 0:0 - 0:0, 0:1)

Góly: 26. Heineman (Drouin, Palmieri), 29. M. Schaefer (Duclair, Pulock), 40. Lee (Šabanov, M. Schaefer) – 9. Foerster, 9. Couturier, 22. Zegras (Andrae), rozhodujúci nájazd Konecny

St. Louis Blues – Ottawa Senators 4:3 (0:0, 1:2, 3:1)

Góly: 28. Sundqvist (M. Joseph, N. Walker), 43. Kyrou (Neighbours, R. Thomas), 46. Bučnevič (B. Schenn, Broberg), 50. Kessel (Holloway, Suter) – 31. Pinto (Matinpalo, Amadio), 39. Zetterlund (Sanderson, B. Tkachuk), 48. Perron

Vegas Golden Knights – Montreal Canadiens 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Góly: 56. Stone (Marner) – 15. Z. Bolduc (Slafkovský, Caufield), 23. Caufield (Z. Bolduc, A. Carrier), 44. J. Evans (Texier, Matheson), 59. Slafkovský (Suzuki)

Anaheim Ducks – Los Angeles Kings 5:4 sn (0:1, 2:1, 2:2 - 0:0, 1:0)

Góly: 29. Kreider (Terry, Leo Carlsson), 32. Zellweger (Killorn, Leo Carlsson), 51. Minťukov (Sennecke, McTavish), 59. Leo Carlsson (LaCombe, McTavish), rozhodujúci nájazd Terry – 18. Laferriere (T. Moore, Dumoulin), 31. Fiala (Byfield, B. Clarke), 44. Turcotte (B. Clarke, Dumoulin), 47. Edmundson (M. Anderson, T. Moore)

San Jose Sharks – Vancouver Canucks 3:2 (1:1, 2:1, 0:0)

Góly: 10. W. Smith (Wennberg, Celebrini), 35. Eklund (Celebrini, Klingberg), 36. Gaudette (Kurashev, Toffoli) – 5. Boeser (Garland, Willander), 24. Elias Pettersson (E. Kane, Hronek)

Washington Capitals – Toronto Maple Leafs 4:2 (0:1, 1:1, 3:0)

Góly: 34. McMichael (Protas, Wilson), 54. Beauvillier (Ovečkin, D. Strome), 57. Chychrun (Leonard, McMichael), 60. Wilson – 4. Rielly (Ekman-Larsson, N. Roy), 23. Knies (Matthews, Stecher)

Carolina Hurricanes – Winnipeg Jets 5:1 (1:0, 0:1, 4:0)

Góly: 17. Jarvis (Gostisbehere, Sebastian Aho), 52. Martinook (Jankowski, Gostisbehere), 53. Jarvis (K. Miller, Svečnikov), 59. Jarvis (Svečnikov), 60. Nikišin (Robidas, Robinson) – 31. Scheifele (Vilardi)

Columbus Blue Jackets – Pittsburgh Penguins 3:4 pp (1:1, 2:0, 0:2 - 0:1)

Góly: 14. Monahan (B. Smith, Severson), 24. Gaunce (Miles Wood, Werenski), 40. Werenski (Coyle) – 7. Crosby (Letang), 41. Rust (E. Karlsson), 49. Crosby (Novak, Wotherspoon), 61. Letang (Novak)

Chicago Blackhawks – Nashville Predators 3:4 (1:0, 1:3, 1:1)

Góly: 20. Donato (Rinzel, Burakovsky), 36. Greene (O. Moore, Burakovsky), 51. Teräväinen (Kaiser, Nazar) – 22. Matthew Wood (Hague), 28. Stamkos (Blankenburg, Svečkov), 37. Evangelista (Stamkos, O'Reilly), 48. O'Reilly (Evangelista, Perbix)

Dallas Stars – Utah Mammoth 4:3 (1:2, 3:1, 0:0)

Góly: 18. Hintz (Rantanen, Heiskanen), 29. Benn (Petrovic), 30. J. Robertson (Capobianco, Hryckowian), 39. W. Johnston (Rantanen, Heiskanen) – 1. L. Cooley (Guenther, Yamamoto), 13. Rooney (Marino, Carcone), 37. McBain (Crouse, Marino)

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

