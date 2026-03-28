VIDEO: Dokonalých 12 minút Islanders. Strelili päť gólov a strhli výhru na svoju stranu

Hokejisti Tampy Bay Lightning v zostave so slovenským obrancom Erikom Černákom zvíťazili v sobotňajšom zápase NHL nad Ottawou Senators 4:2, hoci po prvej tretine prehrávali 0:2. O triumfe „bleskov" rozhodli v treťom dejstve
Emil Lilleberg a Jake Guentzel. Černák odohral 14:18 min a pripísal si na konto mínusový bod.
Hráči New Yorku Islanders zdolali Floridu Panthers 5:2, hosťom nepomohli ani dva rýchle góly Matthewa Tkachuka.
NHL - sobota, 28. marec (večer)
Tampa Bay Lightning - Ottawa Senators 4:2 (0:2, 2:0, 2:0)
Góly: 24. Hagel (D'Astous, Lilleberg), 26. D'Astous (Gourde, Girgensons), 49. Lilleberg (Hagel, Goncalves), 58. Guentzel (Perry, Lilleberg) – 1. Cozens (Kleven, B. Tkachuk), 5. Spence (Cousins, Zub)
New York Islanders - Florida Panthers 5:2 (0:2, 5:0, 0:0)
Góly: 26. Gatcomb (Pelech), 33. B. Schenn (Ritchie, M. Schaefer), 35. Holmström (M. Schaefer, B. Schenn), 37. Heineman (Anders Lee, B. Schenn), 38. Cizikas (Soucy, Gatcomb) – 9. M. Tkachuk (S. Jones), 15. M. Tkachuk
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: