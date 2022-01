Chára odohral takmer 20 minút, jeho Islanders vyhrali šiesty zo siedmich zápasov

NEW YORK. Do zápasu New Yorku Islanders proti Arizone Coyotes nastúpil slovenský obranca Zdeno Chára.

Na ľade strávil 19 minút a 30 sekúnd, bol pri dvoch góloch Islanders, pripísal si dva bodyčeky a strelu na bránu. "Ostrovania" vyhrali 4:0.

Sú vo veľmi dobrej forme. Z posledných siedmich stretnutí vyhrali šesť. Góly za nich v piatok strieľali Mayfield, Czarnik a dvojgólový Nelson.

Hráči Detroitu zabávali publikum

Dva pekné góly strelili hráči Detroitu v zápase proti Dallasu. Po prestrelke a konečnom výsledku 4:5 po predĺžení z neho vydolovali bod.