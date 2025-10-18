Fehérváry si rozšíril štatistiky o dve asistencie. Vyhlásili ho za tretiu hviezdu duelu

NEW YORK. Slovenský obranca Martin Fehérváry si pripísal dve asistencie a pomohol hokejistom Washingtonu Capitals k triumfu 5:1 nad Minnesotou Wild v noci na sobotu v NHL. Vyhlásili ho za tretiu hviezdu zápasu.
Fehérváry ako prvý zo slovenských hráčov v sezóne zaznamenal v jednom stretnutí viac ako jeden kanadský bod. Obe jeho asistencie zužitkoval na gól Dylan Strome.
Prvýkrát v 18. minúte, keď otváral skóre duelu a následne aj v 52. minúte a zvýšil na 4:1.
Slovenský obranca odohral 16:38 min, zaznamenal 6 striel na bránku, 4 „hity“ a 2 plusové body.
Washington ťahá sériu štyroch triumfov za sebou a na konte má osem bodov, rovnako ako ďalšie tri tímy na čele Východnej konferencie Carolina, Detroit a Montreal.
Prvýkrát v sezóne sa presadil Alexander Ovečkin, 898. gólom sa priblížil k ďalšej výraznej méte vo svojej úspešnej kariére v drese Capitals.
Svoj presný zásah zobral s pokorou v rozhovore pre oficiálny web súťaže: „Keby som nemal žiadne šance, tak by som bol taký, že ó, nie.
Ale nie, šance proste boli, no niekedy je potrebné byť trpezlivý. Jeden gól padol a ja dúfam, že v ďalšom stretnutí pridám ešte o jeden presný zásah naviac.“
Tampa padla v predĺžení
Zo Slovákov sa v noci na sobotu predstavil na ľade aj obranca Erik Černák. Odohral 20:44 min, zapísal si jednu strelu na bránku a jeden „hit“.
Z víťazstva sa však netešil, Tampa Bay prehrala v Detroite 1:2 po predĺžení. V 64. minúte rozhodol Dylan Larkin.
Floridský tím má na konte z piatich stretnutí štyri prehry, naopak „červené krídla“ pokračujú v úspešnom vstupe do sezóny, keď zaznamenali štvrtú výhru za sebou.
„V predchádzajúcich štyroch zápasoch sme videli v podstate všetko. Náš tím mal zápas kompletne pod kontrolou, v Toronte nám vybojoval úspech brankár a teraz to boli v podstate dva zápasy v jednom,“ prezradil tréner Detroitu Todd McLellan.
Schmaltz úradoval hetrikom
Bodovú explóziu v drese Utahu predviedli Nick Schmaltz a Clayton Keller pri výhre 6:3 nad San Jose Sharks.
Prvý menovaný zakončil úspešný duel s hetrikom a asistenciou, druhý mal na svojom konte jeden presný zásah a tri asistencie. Schmaltz sa pritom nepresadil v predchádzajúcich štyroch zápasov nového ročníka.
„Myslím si, že som mal na úvod sezóny dostatok šancí. Snažím sa viac strieľať, mieriť na bránku a pohybovať sa okolo nej viac. Chalani mi vytvorili skvelé pozície vo voľnom priestore a bolo fajn, že zopár striel padlo,“ vyjadril sa autor hetriku.
VIDEO: Hetrik Schmaltza
Sharks tak zostávajú posledným tímom súťaže, ktorý ešte v aktuálnom ročníku neuspel.
„Mali sme dobrú energiu na lavičke pred vstupom do tretej tretiny. Chalani v šatni hovorili správne veci, ale musíme ich aj začať robiť,“ vyhlásil kouč San Jose Ryan Warsofsky.
NHL - výsledky 18. október:
Detroit - Tampa Bay 2:1 pp (1:0, 0:0, 0:1 - 1:0)
Góly: 14. Sandin-Pellikka (Larkin, Appleton), 64. Larkin (Compher) – 57. Moser (Hedman, C. Geekie)
Brankári: Gibson - Vasilevskij, strely na bránku: 31:32
Washington - Minnesota 5:1(1:0, 1:1, 3:0)
Góly: 18. D. Strome (Ovečkin, Fehérváry), 38. Protas (Wilson, Sandin), 42. Ovečkin (D. Strome), 52. D. Strome (Beauvillier, Fehérváry), 59. Wilson (Carlson, D. Strome) – 37. M. Johansson (Boldy, J. Middleton)
Brankári: Thompson - Gustavsson, strely na bránku: 45:14
Chicago - Vancouver 2:3 pp a sn (2:0, 0:2, 0:0 - 0:0)
Góly: 13. Donato (Burakovsky, Levšunov), 20. Bertuzzi (Rinzel) – 27. DeBrusk (Garland, Q. Hughes), 34. Sasson (Hronek, L. Karlsson), rozh. náj. Boeser
Brankári: Knight - Lankinen, strely na bránku: 33:32
Utah - San Jose 6:3 (2:0, 1:2, 3:1)
Góly: 10. Schmaltz (L. Cooley, Keller), 14. Schmaltz (Keller), 37. O'Brien (B. Tanev, Cole), 41. Schmaltz (Keller), 44. Carcone (Crouse), 52. Keller (Schmaltz, Hayton) – 26. Toffoli (Orlov, W. Smith), 28. J. Skinner (Celebrini, Desharnais), 57. Celebrini (J. Skinner, Wennberg)
Brankári: Vejmelka - Askarov, strely na bránku: 34:21
