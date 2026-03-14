VIDEO: Dvojgólový Mišiak sa stal hviezdou zápasu, skórovali aj Chromiak a Mešár

Martin Mišiak v drese Rockfordu (Autor: X/Rockford IceHogs)
TASR|14. mar 2026 o 09:54
ShareTweet0

Mišiak strelil na farme Chicaga štvrtý gól v sezóne.

Slovenský hokejista Martin Mišiak pomohol dvoma bodmi k víťazstvu Rockfordu nad Chicagom 4:1 v nočnom zápase Americkej hokejovej ligy (AHL).

Bol to pre neho štvrtý presný zásah v sezóne a siedma asistencia. Vyhlásili ho za tretiu hviezdu zápasu.

VIDEO: Zostrih zápasu Rockford - Chicago

Martin Chromiak strelil svoj 21. gól v sezóne, ale jeho Ontario prehralo s Coachellou Valley 2:3 po predĺžení. Chromiak má v na konte 43 bodov v 57 zápasoch.

Darilo sa aj Filipovi Mešárovi, strelil svoj ôsmy gól v ročníku, ale jeho Laval prehral s Uticou 2:5. Mešár má na konte spolu 24 bodov v 60. zápasoch.

Tabuľky AHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

AHL

    dnes 09:54
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Ďalšie súťaže»AHL»VIDEO: Dvojgólový Mišiak sa stal hviezdou zápasu, skórovali aj Chromiak a Mešár