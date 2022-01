Zo Slovákov hral len Studenič, Rangers pomohla kuriózna chyba brankára

NEW YORK. V deň pred Novým rokom sa v NHL odohrali štyri zápasy namiesto plánovaných siedmich. Do zápasovej akcie nastúpil jeden Slovák namiesto troch.

Černáka a Feherváryho vyradili zdravotné komplikácie.

Do akcie zasiahol iba Marián Studenič z New Jersey. Napriek tomu, že v zápase padlo 11 gólov, on si nepripísal žiaden bod. Bol najmenej vyťažovaným hráčom svojho tímu, hral takmer desať a pol minúty.

Prestrelka v New Jersey

Zápas medzi New Jersey Devils a Edmontonom Oilers priniesol až 11 gólov. Silvestrovská streľba začala veľmi rýchlo. Prešli len tri minúty a päť sekúnd a padli už tri góly.