Slováci boli dôležití pri víťaznom góle Brna. Až dvaja si pripísali asistenciu

Kristián Pospíšil oslavuje gól za Kometu Brno.
Kristián Pospíšil oslavuje gól za Kometu Brno. (Autor: Facebook/HC Kometa Brno)
TASR|9. mar 2026 o 21:04
ShareTweet0

Z tesnej výhry sa teší aj Třinec.

Hokejisti Třinca zvládli úvodný duel predkola play off českej extraligy a v boji o postup do štvrťfinále vedú v sérii hranej na tri víťazné stretnutia nad HC Olomouc 1:0.

Piaty tím základnej časti zdolal na domácom ľade dvanásty celok dlhodobej fázy 1:0 gólom Oskara Flynna z 31. minúty. Druhý duel je na programe v utorok 10. marca opäť na ľade Třinca.

Podiel na víťaznom góle Komety Brno v súboji proti Českým Budějoviciam mali slovenskí útočníci Andrej Kollár a Kristián Pospíšil.

Obaja si pripísali asistenciu pri rozhodujúcom presnom zásahu Jána Ščotku na 2:1 v 52. minúte duelu. V drese hostí mal gólovú prihrávku na konte ďalší Slovák Róbert Lantoši.

Predkolo play-off českej extraligy

HC Energie Karlovy Vary - HC Vítkovice RIDERA 3:1 (0:0, 3:1, 0:0)

Góly: 29. Kočí, 36. Tomek, 40. Bambula - 38. Kalus

/stav série: 1:0/

HC Kometa Brno - Motor České Budějovice 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Góly: 5. Zábranský, 52. Ščotka (Kollár, Pospíšil) - 39. Cibulka (Lantoši)

/stav série: 1:0/

HC Oceláři Třinec - HC Olomouc 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Gól: 31. Flynn

/stav série: 1:0/

Česko

Kristián Pospíšil oslavuje gól za Kometu Brno.
Kristián Pospíšil oslavuje gól za Kometu Brno.
Slováci boli dôležití pri víťaznom góle Brna. Až dvaja si pripísali asistenciu
dnes 21:04
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»Česko»Slováci boli dôležití pri víťaznom góle Brna. Až dvaja si pripísali asistenciu