Slováci boli dôležití pri víťaznom góle Brna. Až dvaja si pripísali asistenciu

Hokejisti Třinca zvládli úvodný duel predkola play off českej extraligy a v boji o postup do štvrťfinále vedú v sérii hranej na tri víťazné stretnutia nad HC Olomouc 1:0.
Piaty tím základnej časti zdolal na domácom ľade dvanásty celok dlhodobej fázy 1:0 gólom Oskara Flynna z 31. minúty. Druhý duel je na programe v utorok 10. marca opäť na ľade Třinca.
Podiel na víťaznom góle Komety Brno v súboji proti Českým Budějoviciam mali slovenskí útočníci Andrej Kollár a Kristián Pospíšil.
Obaja si pripísali asistenciu pri rozhodujúcom presnom zásahu Jána Ščotku na 2:1 v 52. minúte duelu. V drese hostí mal gólovú prihrávku na konte ďalší Slovák Róbert Lantoši.
Predkolo play-off českej extraligy
HC Energie Karlovy Vary - HC Vítkovice RIDERA 3:1 (0:0, 3:1, 0:0)
Góly: 29. Kočí, 36. Tomek, 40. Bambula - 38. Kalus
/stav série: 1:0/
HC Kometa Brno - Motor České Budějovice 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
Góly: 5. Zábranský, 52. Ščotka (Kollár, Pospíšil) - 39. Cibulka (Lantoši)
/stav série: 1:0/
HC Oceláři Třinec - HC Olomouc 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Gól: 31. Flynn
/stav série: 1:0/