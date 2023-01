Pastrňák hetrikom pomohol k natiahnutiu šnúry, Ružička s druhým najnižším časom sezóny

Adam Ružička vyšiel v zápase proti Chicagu bodovo naprázdno. Nebodoval už v šiestom stretnutí za sebou. Na ľade strávil len 7 minút a 52 sekúnd, bol to jeho druhý najnižší ice-time v sezóne. Menej odohral len v sezónnom debute proti Seattlu. Calgary v noci podľahlo Chicagu 3:4 po predĺžení.

NEW YORK. Do nočných zápasov NHL nastúpili dvaja slovenskí hokejisti. Martin Feherváry v drese Washingtonu nebodoval. Proti Columbusu raz vystrelil na bránu, pripísal si štyri hity a dva bloky, odohral 17 minút a 44 sekúnd. Caps vyhrali najtesnejším rozdielom 1:0.

Hokejista Kyle Connor strelil proti Vancouveru hetrik. Jeho Winnipeg zvíťazil 7:4. Pre Connora to bol už dvadsiaty gól prebiehajúcej sezóny.

Pre Pastrňáka to bol už trinásty hetrik počas kariéry. V zápase zaznamenal aj asistenciu. Po 40 odohraných zápasoch má na konte už 32 gólov a 26 asistencií a je tretí v produktivite NHL za McDavidom a Draisaitlom. V tabuľke strelcom je druhý za McDavidom, chýba mu len jeden gól.

Za Washington po prvýkrát v tejto sezóne nastúpili Nicklas Bäckström a Tom Wilson. Obaja útočníci doteraz nehrali pre zranenia.

Prvý menovaný vynechal doterajší priebeh pre operáciu kĺbu, druhý nehral po operácii roztrhaného ACL v ľavom kolene. V sezónnom debute pomohli tímu vyhrať, ani jeden však nebodoval.

"Znamenalo to pre mňa celý svet," hovoril Bäckström. "Samozrejme, chýbalo mi to a keďže som netušil, čo prinesie moja budúcnosť, návrat do hry bol skvelý."

Hlavnú zásluhu na víťazstve tímu mal brankár Darcy Kuemper, ktorý zastavil všetkých 38 striel.