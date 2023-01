December v NHL: McDavid na úpätí Everestu, výborní Švédi a rozbehnuté hurikány

Azda najdominantnejší zápas z hľadiska produktivity odohral Tage Thompson. Proti Columbusu strelil päť gólov a pripísal si šesť bodov. Kto vie, koľko by ešte pridal, keby ho potom tréner nezačal šetriť a odohral by viac ako 13 minút a 56 sekúnd.

Jeho hru zhodnotil tréner Edmontonu Jay Woodcroft.

„Je to ako žitie na úpätí Mount Everestu. V tom zmysle, že tá brilantnosť sa stane bežným miestom. A my máme to privilégium sledovať to z prvej rady,“ povedal kormidelník „olejárov“ na adresu superhviezdy.