VIDEO: Kmec prispel asistenciou k víťazstvu Hendersonu. Hlavaj dopomohol k výhre Iowy

NEW YORK. Slovenský hokejový obranca Jozef Viliam Kmec prispel jednou asistenciou k víťazstvu Hendersonu na ľade Abbotsfordu 7:3 v nočnom zápase AHL.
Pripísal si aj štyri plusové body - najviac zo všetkých hráčov na ľade. Kmec má po siedmich stretnutiach sezóny na konte štyri kanadské body za asistencie.
VIDEO: Zostrih zápasu Henderson - Abbotsford
Z víťazstva sa radoval aj Samuel Hlavaj, ktorý pomohol k výhre Iowy nad Tucsonom 5:4 po predĺžení. Slovenský brankár zneškodnil 25 z 29 striel hostí.
VIDEO: Zostrih zápasu Iowa - Tucson
Tabuľky AHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: