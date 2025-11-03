VIDEO: Kmec prispel asistenciou k víťazstvu Hendersonu. Hlavaj dopomohol k výhre Iowy

TASR|3. nov 2025 o 07:33
Slovenský brankár zneškodnil 25 z 29 striel hostí.

NEW YORK. Slovenský hokejový obranca Jozef Viliam Kmec prispel jednou asistenciou k víťazstvu Hendersonu na ľade Abbotsfordu 7:3 v nočnom zápase AHL.

Pripísal si aj štyri plusové body - najviac zo všetkých hráčov na ľade. Kmec má po siedmich stretnutiach sezóny na konte štyri kanadské body za asistencie.

VIDEO: Zostrih zápasu Henderson - Abbotsford

Z víťazstva sa radoval aj Samuel Hlavaj, ktorý pomohol k výhre Iowy nad Tucsonom 5:4 po predĺžení. Slovenský brankár zneškodnil 25 z 29 striel hostí.

VIDEO: Zostrih zápasu Iowa - Tucson

