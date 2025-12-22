VIDEO: Slafkovský predviedol dve krásne prihrávky. V predĺžení mohol byť hrdinom

správu aktualizujeme...
Hokejisti Montrealu prehrali v noci na pondelok v zápase NHL na ľade Pittsburghu 3:4 po nájazdoch. Slovenský útočník v drese Canadiens Juraj Slafkovský zaznamenal dve asistencie.
Slafkovský asistoval pri góle Olivera Kapanena v 8. minúte a otvoril skóre duelu, neskôr bol aj pri presnom zásahu Ivana Demidova na 2:2 v 24. minúte.
V nájazdoch však rozhodol o dvoch bodoch pre Pittsburgh Rickard Rakell. Za Penguins si gól a asistenciu pripísal Sidney Crosby a dostal sa tak do čela historickej tabuľky kanadského bodovania tímu.
Na konte má 1724 bodov a prekonal Maria Lemieuxa.
„On a Mario sú Pittsburgh Penguins. Teraz sú obaja na vrchole a je vidieť, že pre neho to veľa znamená. Takisto pre celý klub, mesto aj súťaž.
Pre nás je skvelé, že sme dokázali vyhrať v stretnutí, keď sme spolu s ním oslavovali tento míľnik,“ uviedol podľa nhl.com útočník „tučniakov“ Bryan Rust.
„Habs“ najskôr viedli, od polovice prvej tretiny však doťahovali. Duel dokázal poslať do predĺženia v 45. minúte obranca Noah Dobson. Slafkovský si pripísal primárne asistencie pri góloch Kapanena aj Ivana Demidova.
Fínskemu útočníkovi nabil pred prázdnu bránku, po tom čo sa uvoľnil v útočnom pásme. Druhou gólovou prihrávkou potvrdil svoj výborný prehľad v hre, keď najskôr vypracoval šancu Kapanenovi, ktorý trafil len do brankára Artursa Šilovsa.
Slafkovský sa zhostil odrazeného puku pri bočnom mantineli a krížnou prihrávkou cez os útočného pásma našiel voľného Demidova, ktorý už skóroval.
V predĺžení mohol Slafkovský rozhodnúť, no trafil žrď.
„Niekedy sme neboli dokonalí v našom obrannom pásme. Bojovali sme, podarilo sa nám vrátiť do hry a mali sme šance na víťazstvo. Skúsili sme to, ale možno sme niektoré situácie nevyriešili dostatočne dobre.
Pittsburgh má výborných hráčov a dokázal streliť góly. Máme ešte jeden zápas pred vianočnou prestávkou a verím, že ho vyhráme,“ povedal Slafkovský v rozhovore pre klubový web Canadiens. Na konte mal aj dva plusové body, odohral 21:13 min.
NHL - pondelok, 22. december
Detroit Red Wings - Washington Capitals 3:2 pp (0:1, 2:0, 0:1 - 1:0)
Góly: 29. Raymond (Sandin-Pellikka, Finnie), 34. Leonard (DeBrincat, Copp), 65. Seider (Copp, Finnie) - 15. Frank (Strome), 51. Frank (Carlson, Strome)
Brankári: Talbot - Lindgren, strely na bránku: 27:33
Minnesota Wild - Colorado Avalanche 1:5 (0:1, 0:2, 1:2)
Góly: 46. Hartman (Brodin, Kaprizov) – 19. Nečas (C. Makar, Landeskog), 34. MacKinnon (Nelson, C. Makar), 39. C. Makar (Nelson, Landeskog), 56. Nelson (Girard, Ničuškin), 58. MacKinnon (D. Toews, Ničuškin)
Brankári: Wallstedt - Blackwood, strely na bránku: 29:42
Boston Bruins - Ottawa Senators 2:6 (1:3, 1:3, 0:0)
Góly: 20. Pastrňák (Zacha, McAvoy), 35. Eyssimont (McAvoy, Chusnutdinov) – 2. Batherson (Jensen, Cozens), 14. Giroux (Batherson, Cozens), 17. Zetterlund (Chabot, Perron), 27. Stützle (B. Tkachuk, Zetterlund), 28. Cozens (Batherson, Perron), 38. Zetterlund (Halliday, Giroux)
Brankári: Swayman - Meriläinen, strely na bránku: 20:28
Dallas Stars - Toronto Maple Leafs 5:1 (1:0, 0:0, 4:1)
Góly: 19. J. Robertson (Bäck, Faksa), 46. Steel (Ljubuškin, Rantanen), 53. Benn (Heiskanen, Lindell), 58. Bourque (Lindell, Oettinger), 60. Hryckowian (Harley, Petrovic) – 49. Laughton (Rielly)
Brankári: Oettinger - Hildeby, strely na bránku: 22:28.
Nashville Predators - New York Rangers 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
Góly: 31. F. Forsberg (O'Reilly, Wilsby), 60. Stamkos (C. Smith, O'Reilly) – 60. Brodzinski (T. Raddysh)
Brankári: Annunen - Quick, strely na bránku: 32:17
New Jersey Devils - Buffalo Sabres 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)
Góly: 9. J. Hughes (Mercer, White) – 23. Norris (Dahlin, Power), 37. Benson (McLeod, Quinn), 58. Krebs (McLeod)
Brankári: Allen - Luukkonen, strely na bránku: 27:25
Pittsburgh Penguins - Montreal Canadiens 4:3 sn (2:1, 1:1, 0:1 - 0:0)
Góly: 8. Crosby (E. Karlsson, Rakell), 13. Rakell (Rust, Crosby), 32. Acciari (Letang, Šilovs), rozhodujúci nájazd Rakell – 8. O. Kapanen (Slafkovský, Demidov), 24. Demidov (Slafkovský, O. Kapanen), 45. Dobson (Blais, Matheson)
Brankári: Šilovs - Dobeš, strely na bránku: 31:25
Utah Mammoth - Winnipeg Jets 4:3 pp (2:0, 1:1, 0:2 - 1:0)
Góly: 6. Crouse (Guenther, Hayton), 10. Peterka (Keller, Schmaltz), 24. Kerfoot (Durzi, Sergačov), 61. Keller (Guenther, Sergačov) – 32. Connor (Scheifele, Vilardi), 56. Connor (Morrissey, Scheifele), 56. M. Barron (Pearson).
Brankári: Vejmelka - Hellebuyck, strely na bránku: 22:26
Edmonton Oilers - Vegas Golden Knights 4:3 (2:0, 2:1, 0:2)
Góly: 10. McDavid (Draisaitl, Regula), 15. Nugent-Hopkins (Draisaitl, McDavid), 23. Nugent-Hopkins (McDavid, Hyman), 28. Hyman (Nurse, Nugent-Hopkins) – 33. Hertl (Marner, Hanifin), 44. Dorofejev (Hertl, Hanifin), 46. Marner (Hertl, Hanifin)
Brankári: Ingram - Hart, strely na bránku: 21:29
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: