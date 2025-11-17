VIDEO: Nepomohla ani asistencia Černáka. Tampa dostala v jednej tretine päť gólov

Erik Černák, Evander Kane a Jonas Johansson.
Erik Černák, Evander Kane a Jonas Johansson. (Autor: TASR/AP)
17. nov 2025 o 07:10
Colorado natiahlo sériu výhier.

NEW YORK. Slovenský obranca Erik Černák si v nočnom stretnutí hokejovej NHL pripísal asistenciu. Jeho tím Tampa Bay Lightning však podľahol doma Vancouveru Canucks 2:6.

Černák si štatistiky kanadského bodovania rozšíril opäť po siedmich stretnutiach. Asistenciu zaznamenal pri góle, o ktorý sa v 25. minúte postaral Jake Guentzel a zvýšil na 2:0.

Hostia však duel otočili v tretej tretine, ktorá sa skončila v ich prospech 5:0. Hráčom Lightning patrí v tabuľke Východnej konferencie 11. miesto.

V zostave hostí sa po zranení objavil obranca Quinn Hughes, v zápase nazbieral štyri asistencie.

Predtým chýbal tímu v zápase proti Caroline (3:4 pp) pre zranenie v hornej časti tela. „Páčilo sa mi ako sa toho pustil. Hýbal sa a bolo ho vidieť. Je fajn, že ho máme späť,“ povedal tréner Vancouveru Adam Foote pre nhl.com.

Slováci v NHL - kanadské bodovanie

Poradie

Meno

Klub

Zápasy

Góly

Asistencie

Body

+/-

1.

Šimon Nemec

New Jersey

18

4

8

12

+5

2.

Juraj Slafkovský

Montreal

18

6

3

9

+4

3. 

Martin Fehérváry

Washington

18

1

5

6

+5

4.

Samuel Honzek

Calgary

18

2

2

4

+1

5.

Erik Černák

Tampa

18

0

3

3

-1

6.

Dalibor Dvorský

St. Louis

9

2

0

2

-2

Kanadské bodovanie NHL Informácie o Slovákoch v NHL

Colorado zvíťazilo nad New Yorkom Islanders 4:1 a pripísalo si šiesty triumf v sérii. Ako prvé v ročníku sa tak dostalo cez hranicu 30 bodov.

New York Rangers doma nestačil na Detroit, podľahol mu 1:2. Rozhodol o tom gól Lucasa Raymonda 3:47 minúty pred koncom tretej tretiny a Red Wings tak predĺžili svoju bodovú sériu na tri zápasy.

Domáci brankár Jonathan Quick čelil až 42 strelám hostí, kým jeho spoluhráči vystrelili len 19-krát.

Tréner Detroitu Todd McLellan po zápase uviedol: „Nebol som si istý, ako to dopadne. Ale využili sme každú minútu na to, aby sme vyhrali zápas.“

Kirill Kaprizov strelil gól v presilovke 10 sekúnd pred koncom predĺženia a doviedol Minnesotu k víťazstvu 3:2 nad Vegas Golden Knights.

Skóroval pri rozostavení na ľade štyroch proti trom, keď zužitkoval prihrávku Matsa Zuccarella.

„Bola to pekná prihrávka. Hrali sme v početnej výhode asi 30 sekúnd a párkrát sme sa pokúsili vystreliť, ale našťastie môj pokus skončil v sieti,“ uviedol Kaprizov.

Ruský útočník strelil svoj 11. gól v kariére v predĺžení. Odkedy vstúpil do profiligy v sezóne 2020/21, dal viac gólov iba Sebastian Aho (13). Jedenásť presných zásahov v extračase majú aj Leon Draisaitl a Cole Caufield.

NHL - výsledky, 17. november:

Pittsburgh Penguins – Nashville Predators 4:0 (3:0, 0:0, 1:0)

Góly: 3. Wotherspoon (Karlsson, Koppanen), 9. Malkin (Hayes, Mantha), 11. Crosby, 58. Lizotte

Brankári: Murašov - Saros, strely na bránku: 22:21


Tampa Bay Lightning – Vancouver Canucks 2:6 (1:0, 1:1, 0:5)

Góly: 20. Kučerov (Raddysh, Point), 25. Guentzel (ČERNÁK, Hagel) – 30. DeBrusk (Pettersson, Hughes), 45. Sherwood (Boeser, Hughes), 45. Karlsson (MacEachern), 46. O'Connor (Hughes, Hronek), 54. MacEachern (Hronek, Hughes), 57. Pettersson (Pettersson, Myers)

Brankári: Johansson - Lankinen, strely na bránku: 30:18


Minnesota Wild – Vegas Golden Knights 3:2 pp (1:1, 1:0, 0:1 - 1:0)

Góly: 5. Eriksson Ek (Zuccarello, Johansson), 30. Trenin (Jurov, Foligno), 65. Kaprizov (Zuccarello, Boldy) – 16. Dorofejev (Marner, Hertl), 47. Smith (Theodore, Barbašev)

Brankári: Gustavsson - Lindbom, strely na bránku: 27:25.


New York Rangers – Detroit Red Wings 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Góly: 32. Zibanejad (Cuylle, Panarin) – 30. DeBrincat (Raymond, Kane), 57. Raymond (Larkin, Seider)

Brankári: Quick - Talbot, strely na bránku: 19:42


Colorado Avalanche – New York Islanders 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)

Góly: 25. Colton (Makar, Nelson), 26. Olofsson (Malinski), 60. Nečas, 60. Nelson (Burns, Kelly) – 3. Heineman (DeAngelo, Palmieri)

Brankári: Wedgewood - Sorokin, strely na bránku: 29:29


Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

NHL

Adrian Kempe.
Adrian Kempe.
Ročne si príde na viac ako 10 miliónov dolárov. Švédsky útočník podpísal lukratívnu zmluvu
dnes 09:15
