Fehérváry skóroval pri hre v oslabení, načal vysoké víťazstvo Washingtonu

NEW YORK. Slovenský hokejový obranca Martin Fehérváry strelil svoj druhý gól v sezóne kanadsko-americkej NHL a nasmeroval Washington k víťazstvu nad Pittsburghom 6:1.

Pre 22-ročného obrancu to bol tretí kanadský bod (2+1) v sezóne.

Obranca Capitals sa presadil v 5. minúte pri hre vo vlastnom oslabení. Útočníci hostí stratili puk v útočnom pásme, krídelník Tom Wilson potiahol puk a Fehérváry umne doplnil útok. Následne presnou strelou rozhodol.

„Tommy to zahral skvelo. Premýšľal som, či mu to môžem prihrať naspäť, ale potom som uvidel otvorený priestor k bráne. Viem, že dokážem skórovať, a tak som to tam len vystrelil,“ opísal svoj gól pre nhl.com.