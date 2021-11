Tatar mohol rozhodnúť zápas. Proti však bola korčuľa brankára

NEW YORK. Komentátori boli vo vytržení. Zápas New Yorku Rangers a New Jersey Devils dospel až do samostatných nájazdov.

Vyrovnaný duel pokračoval aj v rozstrele. Rozlúsknuť ho mohol v šiestej sérii slovenský útočník Tomáš Tatar.

Pohral sa s pukom a snažil sa zatočiť hlavu brankárovi Alexandarovi Georgijevovi. Keď už sa zdalo, že ho prekoná, Rus predviedol famózny zákrok korčuľou.

VIDEO: Nájazd Tatara sa začína v čase 4:58 min