VIDEO: Nemec proti Slafkovskému víťazne, ohúril parádnou asistenciou, triumfovali aj ďalší Slováci

Šimon Nemec v drese New Jersey.
Šimon Nemec v drese New Jersey. (Autor: X/New Jersey Devils)
7. nov 2025 o 06:41 (aktualizované 7. nov 2025 o 07:11)
Z triumfu sa tešili aj Erik Černák a Dalibor Dvorský.

NEW YORK. Slovenský obranca Šimon Nemec si pripísal asistenciu a pomohol tak hokejistom New Jersey k domácemu triumfu nad Montrealom 4:3 po predĺžení v nočnom zápase NHL.

Na strane hostí sa Juraj Slafkovský do kanadského bodovania nezapísal. Víťazný gól dal v 62. minúte švédsky útočník Jesper Bratt.

Duel bol priamy súboj o čelo Východnej konferencie. Nemec nastúpil v tretej formácii a asistoval pri góle Ondřeja Paláta na 2:1 v 29. minúte.

Canadiens v tretej tretine skóre otočili, no 67 sekúnd pred tretím klaksónom zariadil predĺženie Timo Meier.

Montreal hral štvrtýkrát za sebou viac ako 60 minút a druhýkrát v sérii získal iba bod. Na konte ich má 20 rovnako ako New Jersey a Pittsburgh.

VIDEO: Nemcova nádherná asistencia

Zo Slovákov sa v noci na piatok objavil na ľade aj obranca Erik Černák, ktorý sa tešil z triumfu Tampy Bay na ihrisku Vegas 6:3.

Dalibor Dvorský nastúpil v treťom útoku St. Louis vo víťaznom zápase v Buffale 3:0.

Obranca Washingtonu Martin Fehérváry sa musel zmieriť s prehrou svojho tímu v Pittsbughu 3:5.

NHL - výsledky 7. november:

Boston - Ottawa 3:2 pp

Buffalo - St. Louis 0:3

Carolina - Minnesota 4:3

New Jersey - Montreal 4:3 pp

Pittsburgh - Washington 5:3

Dallas - Anaheim 5:7

Nashville - Philadelphia 1:3

Los Angeles - Florida 2:5

Vegas - Tampa Bay 3:6

Tabuľky NHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

