Tatarov gól a asistencia na body nestačili. Škorvánek vychytal výhru Hradca

BRATISLAVA. Hokejisti EV Zug v kádri s Tomášom Tatarom utrpeli prvú prehru v prebiehajúcom ročníku Ligy majstrov.
V piatkovom zápase 3. kola podľahli ERC Ingolstadt z Nemecka 3:7. Slovenský útočník si za švajčiarsky tím pripísal gól a asistenciu.
Prvýkrát prišla o body Kometa Brno, ktorá prehrala na ľade talianskeho HC Bolzano 5:6 po predĺžení.
Duel tri minúty pred koncom zdramatizoval Tomáš Zohorna, ale domáci rozhodli už po 60 sekundách predĺženia. V drese úradujúceho českého majstra sa gólovo presadil Andrej Kollár.
Ďalší český účastník súťaže Hradec Králové zdolal SC Bern 3:2 po predĺžení, víťazný gól strelil Lukáš Radil.
Slovenský brankár Stanislav Škorvánek odchytal za Mountfield celý zápas a pripísal si 32 zákrokov.
Liga majstrov - 3. kolo:
HC Lausanne - Belfast Giants 7:3 (3:3, 3:0, 1:0)
Góly: 1. Caggiula (Brännström, Czarnik), 7. Czarnik (TS), 19. Jäger (Brännström, Zehnder), 26. Oksanen (Jäger, Zehnder), 30. Czarnik (Riat, Zehnder), 34. Caggiula (Riat), 50. Caggiula (Rochette, Czarnik) - 2. Grasso (Beattie), 7. Goodwin (Hanson), 8. Eriksson (Grasso, Bast)
Fischtown Pinguins - HC Grenoble 5:8 (1:3, 2:4, 2:1)
Góly: 20. Urbas (Verlič), 24. Kinder (Herrmann), 40. Büsing, 43. Wejse, 44. Urbas (Jensen, Jeglič) – 1. Mallet (Boivin), 8. Binner, 10. Bachelet (Dair), 22. Mallet (Beauchemin, Bovin), 22. Mallet (Binner), 29. Beauchemin (Boivin), 32. Beauchemin (Boivin), 47. Grossettete (Bachelet)
Eisbären Berlín - Lukko Rauma 2:6 (1:2, 0:3, 1:1)
Góly: 20. Ronning (Tiffels, Pföderl), 44. Eder (Noebels, Veilleux) - 5. S. Jandric (Westerholm), 13. Gelinas, 22. Morand, 25. Beaucage (Morand), 34. Olsson (Hamalainen), 41. Stenqvist (Haapanen, Beaucage)
EV Zug - ERC Ingolstadt 3:7 (2:2, 0:4, 1:1)
Góly: 4. Martschini (Herzog, TATAR), 6. Wingerli (Künzle, Diaz), 41. TATAR (Diaz) - 9. Keating (Powell, Agostino), 14. Ruopp (Barber), 24. Pietta, 25. Barber (Krauss, Ch. Jandric), 27. Ch. Jandric (Barber, Spornberger), 31. Breton (Sheen), 53. Keating (Sheen, Agostino)
SC Bern - Mountfield Hradec Králové 2:3 pp (0:0, 0:1, 2:1 - 0:1)
Góly: 47. Ritzmann (Lindholm), 59. Merelä (Untersander) - 38. Nenonen (Jergl), 57. Bunnaman (Radil), 62. Radil (Jergl)
/S. Škorvánek (Hradec Králové) odchytal celý zápas a mal 32 zákrokov/
HC Bolzano - HC Kometa Brno 6:5 pp (2:3, 3:1, 0:1 - 1:0)
Góly: 12. Frank (Samuelsson, Misley), 16. Gersich (Gazley), 23. Gazley (Bradley, Barberio), 30. Di Perna, 33. Gazley (Bradley, Pollock), 61. Gildon (Gersich, DiGiacinto) - 3. Flek (H. Zohorna, Stránský), 10. KOLLÁR (Kos, Gulaši), 16. Zbořil (H. Zohorna, Bartejs), 31. T. Zohorna (Ilomäki, Stránský), 57. T. Zohorna (Král)