Lantoši sa blysol hetrikom, skórovali aj Hudáček a Petrovský

Slovenský hokejista Róbert Lantoši zariadil v 23. kole českej extraligy tromi gólmi víťazstvo Českých Budějovíc na ľade Plzne 3:2 po predĺžení.
Bol to jeho prvý hetrik v najvyššej českej súťaži. Hostia prehrávali 0:2, ale v 25. minúte slovenský útočník znížil, v 58. minúte zachránil pre svoj tím predĺženie a v druhej minúte extračasu rozhodol o dvoch bodoch pre juhočeský tím.
V piatkových zápasoch skóroval aj Servác Petrovský, ktorý pomohol gólom k víťazstvu Liberca na ľade Třinca 5:3.
V drese domácich sa strelecky presadil ďalší reprezentačný útočník Libor Hudáček. Marek Hrivík dvoma asistenciami prispel k výhre Vítkovíc 5:2 v Litvínove.
Česká extraliga - 29. kolo:
HC Oceláři Třinec – Bílí Tygři Liberec 3:5 (0:1, 2:2, 1:2)
Góly: 36. M. Kovařčík, 40. Nestrašil, 46. Hudáček – 45. a 59. A. Musil, 10. Petrovský, 38. R. Šimek, 39. Zachar
HC Škoda Plzeň – Banes Motor České Budějovice 2:3 pp (2:0, 0:1, 0:1 - 0:1)
Góly: 16. L. Strnad, 18. Měchura – 25., 58. a 62. Lantoši
HC VERVA Litvínov – HC Vítkovice Ridera 2:5 (1:0, 1:1, 0:4)
Góly: 11. Komuls, 36. Zygmunt - 39. Abdul (Hrivík), 48. Přibyl, 52. Bernovský, 53. Nellis (Hrivík), 58. Hanzl