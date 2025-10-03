Levice vo vyrovnanej bitke zdolali Detvu, v Martine padlo jedenásť gólov

BRATISLAVA. Hokejisti Levíc zvíťazili v 7. kole Tipos SHL na domácom ľade nad Detvou 4:3 a naďalej sú na čele tabuľky. Bod stráca druhý Martin, ten doma zdolal Nové Zámky 6:5.
Darilo sa aj ďalším mužstvám z prvej štvorky. Skalica si doma poradila s Dubnicou hladko 6:1 a Humenné zvíťazilo v Topoľčanoch 4:1.
Bez bodu je naďalej Trnava, v Považskej Bystrici prehrala 1:4.
Tipos SHL - 7. kolo
MHA Martin - HC Nové Zámky 6:5 (4:2, 0:1, 2:2)
Góly: 7. Stročka (Rešetár, Thomka), 17. Melcher (z trestného strieľania), 19. Rešetár (Stročka), 20. Thomka (Rešetár, Fafrák), 43. Rešetár, 50. Gracák (Jakubík) – 7. Frankovič (Sulík), 13. Molnár (White, Šutý), 29. Štrauch (Korím, Botka), 44. Štrauch (z trestného strieľania), 55. Frankovič (Melicher, Hazala).
Rozhodcovia: Čahoj, Vido – Rehák, Haringa, vylúčení: 4:4, presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0
Diváci: 1814
HK Skalica - TSS GROUP Dubnica 6:1 (1:0, 2:1, 3:0)
Góly: 4. Jurák (Barcík, Frídel), 23. Podolinský (Kubíček, Kubíček), 38. Špirko (Barcík, Novajovský), 44. Jurík (Obdržálek, Nemec), 49. Špirko, 54. Obdržálek (Jurík, Nemec) – 28. Legalin (Babrusev, Boľo)
Rozhodcovia: Moller, Magušin – Lepieš, Mižík, vylúčení: 1:4, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0
Diváci: 512
HK TAM Levice - HK Detva 4:3 (0:1, 0:1, 4:1)
Góly: 46. Pač, 48. Králik (Valent), 53. Králik (Kupka, Alapuranen), 57. Králik (Alapuranen) – 15. Kalousek (Myšiak, R. Šechný), 37. Štec (Myšiak, Kalousek), 56. R.Šechný (Kalousek).
Rozhodcovia: Fridrich, Hlinka – Bezák, Šramaty, vylúčení: 4:5 na 2 min., navyše J. Šechný (Detva) 5+DKZ za napádanie rozhodcov, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0.
HC MUŠLA Topoľčany - HC 19 Humenné 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)
Góly: 30. Matej (Ejem, Pšenko) – 2. Zhelezkov (Ragan, Shakhvorostov), 15. Žitný (Linet, Shakhvorostov), 59. Ragan.
Rozhodcovia: , vylúčení: 3:2, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0
Diváci: 610
HK Žiar nad Hronom - HC BIT markets TEBS Bratislava 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)
Góly: 21. Hraško (Dosek, Mikula) – 28. Jendek (Kršák, Lupták), 37. Lupták (Knižka, Zahradník)
Rozhodcovia: Smrek, Staňo – Hanko, Ščurka, vylúčení: 4:3, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0
Diváci: 496
HK ‘95 Považská Bystrica - HK Gladiators Trnava 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)
Góly: 2. Tománek (Putala), 19. Rajnoha, 50. Beták (Urbánek), 59. Rufati (Kaľavský) – 40. Svitek (Holovič, Múčka)
Rozhodcovia: Korba, Valo – Ševčík, Tvrdoň, vylúčení: 2:2, presilovky a oslabenia: 0:0
Diváci: 294