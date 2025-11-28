Hrehorčák sa gólovo presadil pri výhre Třinca. Bohatý večer na slovenské asistencie

Slovenský hokejista Patrik Hrehorčák prispel v 27. kole českej extraligy gólom k triumfu Třinca nad Olomoucom 5:2.
Libor Hudáček a Miloš Roman si v drese „oceliarov" pripísali na konto asistenciu. Róbert Lantoši sa podieľal asistenciou na víťazstve Motoru České Budějovice nad Spartou Praha 3:1.
Plzen aj vďaka prihrávke Adriána Holešinského zdolala Liberec 2:1 po predĺžení. Matúš Sukeľ s Františkom Gajdošom asistovali pri triumfe Litvínova nad Kometou Brno 6:2, v bránke domácich bol Matej Tomek.
V drese hostí mal asistenciu Lukáš Cingeľ. Miloš Kelemen prihral na úvodný gól Pardubíc v zápase s Mountfieldom Hradec Králové (3:1), za hostí chytal Stanislav Škorvánek.
Česká extraliga - 27. kolo
HC Verva Litvínov - HC Kometa Brno 6:2 (3:0, 2:1, 1:0)
Góly: 9., 13. a 19. D. Kaše, 35. Pištěk (SUKEĽ), 39. Brož, 49. Hlava (GAJDOŠ) – 23. Kos, 47. Ščotka (CINGEĽ)
HC Energie Karlovy Vary - HC Vítkovice Ridera 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)
Góly: 7. Beránek, 29. Šťastný, 36. Černoch, 57. Jones – 27. Nellis
Rytíři Kladno - BK Mladá Boleslav 5:0 (1:0, 4:0, 1:0)
Góly: 15. Ryšavý, 22. Kelly Klíma, 29. Pietroniro, 36. Ojamäki, 40. Lisler
HC Dynamo Pardubice - Mountfield Hradec Králové 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)
Góly: 15. Pekař (KELEMEN), 56. Kondelík, 58. Sedlák – 11. Perret
HC Oceláři Třinec - HC Olomouc 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)
Góly: 2. Kovařčík (HUDÁČEK), 23. HREHORČÁK (ROMAN), 36. Galvas, 57. Cienciala, 58. Nestrašil – 11. a 51. Matýs
HC Škoda Plzeň - Bílí Tygři Liberec 2:1 pp (0:0, 0:1, 1:0 - 1:0)
Góly: 42. Merežko, 60. Zámorský (HOLEŠINSKÝ) - 27. Lenc
Motor České Budějovice - HC Sparta Praha 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
Góly: 4. Vála (LANTOŠI), 37. Přikryl, 59. Beránek - 9. Irving