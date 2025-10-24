Výkon hodný kapitána. Sukeľ pomohol Litvínovu ukončiť čiernu sériu tromi bodmi

PRAHA. Hokejisti Litvínova ukončili v 17. kole českej extraligy negatívnu sériu desiatich duelov bez výhry. V domácom stretnutí proti Libercu brali dva body za víťazstvo 4:3 po predĺžení.
Slovák Matúš Sukeľ bol pri troch góloch posledného mužstva tabuľky, Matej Tomek odchytal za domácich celý duel.
Sukeľ najprv znížil na 1:2, potom asistoval pri góle na 3:3 a aj pri rozhodujúcom góle Ondřeja Kašeho.
Do streleckej listiny sa zapísal aj hráč hostí Martin Faško-Rudáš, keď upravil priebežne na 2:0 pre Liberec.
Hráči Mountfieldu Hradec Králové v bránke so Stanislavom Škorvánkom vyhrali v siedmom ligovom dueli za sebou.
Plzeň zdolali na ich ľade 3:2. Dvakrát sa v drese hostí presadil Lukáš Radil, pri prvom zásahu mu asistoval Alex Tamáši.
Svoj premiérový gól v českej najvyššej súťaži strelil obranca Jakub Minárik, jeho Karlove Vary vyhrali nad Spartou Praha 4:3 po samostatných nájazdoch.
Olomouc prehral s Kladnom 2:3 aj napriek gólu Viliama Čacha. Na druhom mieste sa udržalo Brno, dve asistencie Kristiána Pospíšila mu pomohli k triumfu 4:1 nad Vítkovicami.
Česká extraliga - 17. kolo
HC Oceláři Třinec - BK Mladá Boleslav 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
Góly: 29. Flynn, 44. Sikora - 60. GRÍGER
HC Verva Litvínov - Bílí Tygři Liberec 4:3 pp (1:3, 1:0, 1:0 - 1:0)
Góly: 13. SUKEĽ, 37. O. Kaše, 59. Pištěk (SUKEĽ), 62. O. Kaše (SUKEĽ) - 6. Jansa, 12. FAŠKO-RUDÁŠ, 14. Zile
/M. Tomek (Litvínov) odchytal celý zápas/
HC Škoda Plzeň - Mountfield Hradec Králové 2:3 (1:3, 0:0, 1:0)
Góly: 19. Lajunen (HOLEŠINSKÝ), 52. Jeřábek - 10. Radil (TAMÁŠI), 10. Kohout, 12. Radil
/S. Škorvánek (H. Kralové) odchytal celý zápas/
HC Energie Karlovy Vary - HC Sparta Praha 4:3 pp a sn (1:1, 0:1, 2:1 - 0:0, 1:0)
Góly: 2. MINÁRIK, 43. Mysak, 46. Šťastný, rozh. nájazd Beránek - 6. Raška, 36. Němeček, 52. Řepík
Rytíři Kladno - HC Olomouc 3:2 (1:0, 2:2, 0:0)
Góly: 9. Audette, 23. Ryšavý, 27. Audette - 21. ČACHO, 28. Doktor
HC Kometa Brno - HC Vítkovice Ridera 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)
Góly: 1. Flek, 12. Kos (POSPÍŠIL), 50. Zábranský (POSPÍŠIL), 51. Flek - 57. Hanzl