Čerešňák rozdával gólové prihrávky a bol pri každom presnom zásahu. Petrovský strelil víťazný gól

Slovenský hokejista Servác Petrovský prispel v piatok v 44. kole českej extraligy gólom k víťazstvu Liberca nad Kometou Brno 4:0. Jeho krajan Martin Faško-Rudáš zaznamenal v drese domácich asistenciu.
Peter Čerešňák si pripísal tri asistencie pri víťazstve Pardubíc v Olomouci 3:2.
Adam Jánošík a Dávid Griger sa podieľali asistenciami na triumfe Mladej Boleslavi nad Vítkovicami 2:1 po predĺžení. Mountfield Hradec Králové prehral s Karlovymi Varmi 2:3 po predĺžení.
Česká extraliga - výsledky 44. kola:
Motor České Budějovice - Rytíři Kladno 2:3 pp (0:1, 1:1, 1:0 0:1)
Góly: 34. Přikryl, 52. Kachyňa – 16. Forman, 28. Robins, 65. Mendel
BK Mladá Boleslav - HC Vítkovice Ridera 2:1 pp (1:0, 0:1, 0:0 - 1:0)
Góly: 11. Rekonen (Jánošík), 63. Procházka (Griger) - 28. Nellis
Bílí Tygři Liberec - HC Kometa Brno 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)
Góly: 5. Petrovský (Faško-Rudáš), 16. Vlach, 56. Jansa, 58. Musil
Mountfield Hradec Králové - HC Energie Karlove Vary 2:3 pp (1:0, 0:0, 1:2 - 0:1)
Góly: 19. Miškář, 47. Pavlík – 41. Jones, 46. Jaks, 61. Kočí
HC Olomouc - HC Dynamo Pardubice 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)
Góly: 37. Fridrich, 60. Matýs - 16. Kondelík (Čerešňák), 31. Hrádek (Čerešňák), 40. Červenka (Čerešňák)