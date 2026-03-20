Petrovského gól Libercu nepomohol. Marinčin skóroval pri triumfe Třinca nad Hradcom

Hokejisti Třinca vyhrali v piatkovom prvom zápase štvrťfinále play off českej extraligy na ľade Hradca Králové 4:2 a v sérii na štyri víťazstvá tak vedú 1:0.
Gólom sa na tom podieľal slovenský obranca Martin Marinčin, keď v závere spečatil triumf do prázdnej bránky. Za domácich odchytal celý zápas jeho krajan Stanislav Škorvánek.
Ďalší Slováci zariadili oba góly Liberca, no ten prehral úvodné stretnutie štvrťfinálovej série s Karlovými Varmi 2:3. O presný zásah domácich sa postaral najprv Servác Petrovský s asistenciou Martina Faška-Rudáša, ktorý bol aj pri druhom góle svojho tímu.
Česká extraliga - 1. zápasy štvrťfinále play-off
Bílí Tygři Liberec - Energie Karlovy Vary 2:3 (1:1, 0:0, 1:2)
Góly: 16. Petrovský (Faško-Rudáš), 47. Šimek (Faško-Rudáš) - 4. Číp, 42. Bambula, 52. Koffer
/stav série: 0:1/
Mountfield Hradec Králové - Oceláři Třinec 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)
Góly: 17. Kalina, 24. Moses - 12. a 22. Kovarčík, 27. Flynn, 60. Marinčin
/S. Škorvánek (Hradec) odchytal celý zápas/
/stav série: 0:1/