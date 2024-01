Žilinčania sa z prehry rýchlo oklepali, Prešov naopak nečakane zaváhal

Milan Klement, asistent trénera HK Skalica: „Prišla sem Považská Bystrica, vzhľadom na postavenie v tabuľke veľká kvalita. Zápas bol z oboch strán zaujímavý, hralo sa s nasadením. My sme začali lepšie, viedli sme 2:0, potom sme dva góly dostali. Posledná tretina bola trochu nervózna. Myslím si, že celkové víťazstvo sme si zaslúžili.“

Jakub Ručkay, hlavný tréner HK´95 Považská Bystrica: „Zápas pre nás nezačal dobre. Nasadenie bolo katastrofálne počas prvých dvoch tretín. Mali sme síce presilovky, ale hrali sme ich veľmi staticky. Hokej sa nehrá iba dvadsať minút, to je strašne málo. V tretej tretine sme už boli aktívnejší, tlačili sme sa do šancí, napádali, no tretina nestačí na to, aby sme súperov porážali.“