Kňažko pri debute s pluskou, Halák prišiel o čisté konto v poslednej tretine

Jediným bodujúcim Slovákom sa v noci zo štvrtka na piatok stal Tomáš Tatar. Útočník New Jersey Devils v presilovej hre asistoval pri góle Milesa Wooda, ktorý tečoval jeho strelu.

NEW YORK. Samuel Kňažko oficiálne rozšíril rady slovenských hokejistov v NHL a stal sa desiatym Slovákom v prebiehajúcej sezóne. Odohral víťazný debut za Columbus.

Martin Fehérváry strávil na ľade 23 minút a 41 sekúnd so ziskom plusky, štyrikrát vystrelil, zablokoval štyri strely a rozdal päť bodyčekov.

Posledný zápas za Chicago Blackhawks odohral dlhoročný kapitán Jonathan Toews. Nevedno, či ešte bude pokračovať v kariére, no klub oznámil, že s ním nepredĺži kontrakt .

Erik Černák nenastúpil do zápasu Tampy Bay. Dostal deň voľna. Bolts bez jeho pomoci zdolali Detroit suverénne 5:0. Piatym päťdesiatgólovým strelcom v sezóne sa stal Černákov spoluhráč Brayden Point.

Brankár Jaroslav Halák v drese New Yorku Rangers čelil Torontu. Dve tretiny si držal čisté konto, no "javorové listy" v tretej časti hry rozhodli o výhre 3:2. Halák pochytal 18 striel.

Carolina Hurricanes porazili Floridu Panthers 6:4 a zaistili si prvenstvo v Metropolitnej divízii. V prvom kole play-off sa stretnú s New Yorkom Islanders. Víťazov základnej časti Boston Bruins vyzve Florida, New York Rangers si zahrajú s New Jersey Devils.

Brankársky tandem Bostonu v zložení Linus Ullmark - Jeremy Swayman sa môže radovať zo zisku William Jennings Trophy. Ocenenie sa každoročne udeľuje brankárom s najnižším počtom inkasovaných gólov.

Posledný duel v kariére odchytal veterán Craig Anderson. Štyridsaťjedenročný brankár v ňom pomohol Buffalu zdolať Ottawu 4:3 po predĺžení, pripísal si 30 úspešných zákrokov.