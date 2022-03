Eichel pri návrate do Buffala prehral, fanúšikovia ho vypískali

Jeho spoluhráč Christián Jaroš do stretnutia nezasiahol, bol zdravý náhradník.

Totožnú bilanciu mal aj Tomáš Tatar v zápase New Jersey proti Winnipegu. Útočník v zápase korčuľoval viac ako 15 minút.

NEW YORK. Dnešná noc priniesla trinásť zápasov NHL. Nastúpili v nich traja Slováci.

Kvôli zraneniu nehral ani Zdeno Chára.

Eichela odišiel naprázdno

Jack Eichel sa vrátil do Buffala. Tentokrát ako hráč Vegas Golden Knights. V debute proti tímu, ktorý viedol ako kapitán, prehral a nebodoval. Buffalo zvíťazilo 3:1.

Jack Eichel odohral 17 minút a 50 sekúnd. Nebodoval napriek tomu, že odohral 5 minút a 20 sekúnd v početnej výhode. Dvakrát vystrelil na bránu a vyhral 72 % vhadzovaní.

V zápase boli tribúny hlučné a fanúšikovia Sabres svojho bývalého kapitána vypískali vždy, keď sa dotkol puku.

"Bolo to najhlasnejšie, ako som kedy toto miesto počul," povedal Eichel. "Trvalo to len sedem rokov dokým som odišiel, aby sa dostali do zápasu."