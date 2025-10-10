Lantoši žiaril, zaznamenal tri kanadské body. Libercu nepomohol ani gól Faška-Rudáša

Hokejisti Českých Budějovíc. (Autor: X/HC Motor České Budějovice)
TASR|10. okt 2025 o 21:40
Slovenský brankár Stanislav Škorvánek bol tiež na víťaznej strane.

PRAHA. Slovenský hokejista Róbert Lantoši mal výrazný podiel na víťazstve Českých Budějovíc nad Libercom 4:2 v 13. kole českej extraligy.

Svojmu tímu pomohol k úspechu troma asistenciami, na druhej strane nestačil na výhru gól jeho krajana Martina Faška-Rudáša.

Slovenský brankár Stanislav Škorvánek bol tiež na víťaznej strane, jeho Hradec Králové zdolal Mladú Boleslav 3:2 po predĺžení a samostatných nájazdoch.

Česká extraliga - 13. kolo

HC Energie Karlove Vary - HC Oceláři Třinec 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)

Góly: 27. Redlich - 35. Sikora, 36. Kovařčík, 48. Kurovský

Motor České Budějovice - Bílí Tygři Liberec 4:2 (1:1, 1:0, 2:0)

Góly: 6. Ordoš, 40. Toman (Lantoši), 43. Olesen (Lantoši), 47. Cibulka (Lantoši) - 4. Zachar, 25. Faško-Rudáš

BK Mladá Boleslav - Mountfield Hradec Králové 2:3 pp a sn (1:0, 0:0, 1:2 - 0:0, 0:1)

Góly: 1. Lintuniemi, 47. Hradec - 58. Nenonen, 58. MUDRÁK, rozh. nájazd Pour

/S. Škorvánek (Hradec Králové) odchytal celý zápas/

HC Verva Litvínov - Rytíři Kladno 1:3 (0:1, 0:2, 1:0)

Góly: 34. Maštalířský - 8. Klíma, 22. Robins, 24. Klíma

HC Olomouc - HC Kometa Brno 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)

Góly: 27. Krastenbergs - 43. Flek, 57. Zohorna

HC Sparta Praha - HC Dynamo Pardubice 3:6 (1:2, 0:1, 2:3)

Góly: 9. Kousal, 48. Špaček, 51. Horák - 11. Červenka, 12. Lauko, 38. Košťálek (Kelemen), 42. Kondelík, 51. Koštálek, 59. Sedlák

Tabuľka českej extraligy

Česká hokejová extraliga

