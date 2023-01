Ukážková prihrávka Nemca. Asistenciou prispel k výhre svojho tímu

NEW YORK. Šimon Nemec sa po návrate z MS do 20 rokov do seniorského hokeja nestratil. Po výbornom návrate zaznamenal ďalší skvelý výkon.

K výhre Uticy 2:1 nad Springfieldom prispel krásnou asistenciou. V jedenástej minúte našiel spoluhráča Stevensa a ten otvoril skóre.

VIDEO: Asistencia Šimona Nemca