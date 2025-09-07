Tatar zaznamenal v Lige majstrov hetrik asistencií, na góly prihrával českým strelcom

BRATISLAVA. Hokejisti Komety Brno prehrali vo svojom štvrtom zápase v Lige majstrov na ľade 16-násobného švajčiarskeho majstra SC Bern 3:5.
Úvodný gól českého majstra strelil v 18. minúte slovenský útočník Andrej Kollár. Brno má po štyroch zápasoch na konte sedem bodov.
Do kanadského bodovania sa výrazne zapísal aj Tomáš Tatar.
V drese EV Zug si pri víťazstve nad Belfastom 6:3 pripísal hetrik asistencií. V prvej tretine sa podieľal na oboch góloch Dominika Kubalíka a tiež asistoval pri zásahu Jana Kovářa do prázdnej bránky.
Zug zvíťazil v treťom zápase zo štyroch a v tabuľke má osem bodov. Belfast na prvú výhru čaká a bodoval len pri prehre s Kalpou Kuopio po predĺžení.
Hokejová Liga majstrov - 4. kolo:
Lausanne - Ingolstadt 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)
Góly: 58. Fuchs - 25. Sheen, 51. a 59. Breton
Zug - Belfast 6:3 (3:1, 1:0, 2:2)
Góly: 2. a 12. Kubalík (pri oboch Tatar), 13. Riva, 24. Hofmann, 50. Senteler, 58. Kovář (Tatar) - 2. Guay, 41. Gaudet, 55. Bast
SC Bern - Kometa Brno 5:3 (1:1, 2:2, 2:0)
Góly: 8. a 20. Lehmann, 26. Schild, 36. Rhyn, 51. Aaltonen - 18. Kollár, 27. Král, 33. Boltvan