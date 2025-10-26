Hudáček pomohol gólom Tříncu k ďalšiemu víťazstvu. Škorvánek inkasoval päť gólov

PRAHA. Hokejisti HC Oceláři Třinec zvíťazili v siedmom dueli českej extraligy za sebou. Víťazstvo 2:1 na ľade Plzne si vybojovali v samostatných nájazdoch, keď ten rozhodujúci premenil Martin Růžička.
Skóre stretnutia otvoril slovenský útočník Libor Hudáček, ktorý je s 15 bodmi (6+9) zároveň najproduktívnejším hráčom svojho tímu. Třinec je na čele tabuľky s osembodovým náskokom pred Brnom.
Hráči Komety prehrali v Liberci 3:4 aj napriek gólu obrancu Mareka Ďalogu zo 4. minúty stretnutia. V bránke Hradca Králové sa v domácom zápase proti HC Energie Karlovy Vary predstavil Slovák Stanislav Škorvánek.
Za stavu 0:5 pre hostí ho však v 29. minúte vystriedal Filip Novotný. Ten už neinkasoval, no Mountfield prehral 4:5. V drese hostí sa presadil druhýkrát za sebou Jakub Minárik, ktorý zvyšoval na 3:0, na druhej strane pripravil dva góly Alex Tamáši.
Bodoval aj Dávid Gríger, ktorý si pripísal asistenciu pri jedinom góle Mladej Boleslavy. Tá prehrala doma s Vítkovicami tesne 1:2. Sériu štyroch prehier ukončili hráči Českých Budějovíc, a to napriek tomu, že v 37. minúte prehrávali už 0:3.
Tromi gólmi v rozmedzí štyroch minút vyrovnali a v predĺžení rozhodol Adam Kubík. Pri druhom góle v podaní Branta Harrisa asistoval Róbert Lantoši.
Česká extraliga - 18. kolo
HC Škoda Plzeň - HC Oceláři Třinec 1:2sn (0:1, 0:0, 1:0)
Góly: 49. Percy - 10. HUDÁČEK, rozh. nájazd Růžička
Bílí Tygři Liberec - HC Kometa Brno 4:3 (1:1, 1:1, 3:1)
Góly: 30. Pytlík (FAŠKO-RUDÁŠ), 44. Pytlík, 52. Lenc (IVAN), 57. Lenc - 4. ĎALOGA, 35. Zohorna, 47. O'Donnell
Mountfield Hradec Králové - HC Energie Karlovy Vary 4:5 (0:3, 2:2, 2:0)
Góly: 33. Pavlík (TAMÁŠI), 40. Pour, 55. Pavlík, 60. Nenonen (TAMÁŠI) - 6. Jaks, 13. Jaks, 18. Jones, 22. MINÁRIK, 29. Tomek
/S. Škorvánek (Hradec) chytal do 39. minúty/
BK Mladá Boleslav - HC Vítkovice Ridera 1:2 (1:0, 0:0, 1:1)
Góly: 46. Lakatoš (GRÍGER) - 10. Demel, 49. Hanzl (KŇAŽKO)
Motor České Budějovice - Rytíři Kladno 4:3pp (0:1, 0:2, 3:0 - 1:0)
Góly: 53. Kubík, 56. Harris (LANTOŠI), 57. Vála, 62. Kubík - 5. Audette, 25. Ryšavý, 37. Ryšavý
HC Olomouc - HC Dynamo Pardubice 2:1pp(1:0, 0:0, 0:1 - 1:0)
Góly: 8. Plášek, 63. Fridrich - 43. Sedlák
HC Sparta Praha - HC Verva Litvínov 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)
Góly: 11. Lajunen, 20. Horák - 57. Baránek
/M. Tomek (Litvínov) odchytal celý zápas/