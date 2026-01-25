Pospíšil prihrával na polovicu gólov Brna. Výrazný podiel na výhre Třinca mali Slováci

Slovenský hokejista Kristián Pospíšil zaznamenal v 45. kole českej extraligy dve asistencie, ktorými sa podieľal na víťazstve Brna nad Hradcom Králové 4:3.
Po jednej asistencii si pripísali jeho spoluhráči Lukáš Cingel a Andrej Kollár. Za hostí skóroval ďalší slovenský útočník Alex Tamáši, asistenciu mal obranca Dávid Mudrák.
Liberec triumfoval v nedeľu na ľade Kladna 2:0 aj vďaka gólu Serváca Petrovského, ktorému prihral Martin Faško-Rudáš.
Jakub Minárik prispel dvomi asistenciami k víťazstvu Karlových Varov nad Mladou Boleslavou 4:0.
Strelecky sa presadil aj Patrik Hrehorčák, ktorý pomohol gólom k výhre Třinca nad Českými Budějovicami 2:1.
Pri oboch góloch domácich asistoval jeho krajan Miloš Roman. Oceláři pod vedením slovenského trénera Borisa Žabku tak zastavili sériu troch prehier.
Česká extraliga - výsledky 45. kola:
HC Oceláři Třinec - Banes Motor České Budějovice 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)
Góly: 3. Hrehorčák (Roman), 34. Cienciala (Roman) – 7. Štencel
HC VERVA Litvínov - HC Olomouc 3:5 (0:1, 2:2, 1:2)
Góly: 30. Koblasa, 38. Pištěk, 51. Koblasa (Sukeľ) - 7. a 60. Fridrich, 25. Nahodil, 31. Matýs (Petrovický), 48. Cosgrove
HC Energie Karlove Vary - BK Mladá Boleslav 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
Góly: 14. Bambula, 16. Jones, 22. Jones (Minárik), 46. Bambula (Minárik)
Rytíři Kladno - Bílí Tygři Liberec 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)
Góly: 42. Petrovský (Faško-Rudáš), 46. A. Najman
HC Kometa Brno - Mountfield Hradec Králové 4:3 (0:1, 3:2, 1:0)
Góly: 24. H. Zohorna (Pospíšil), 35. Kos (Cingel), 40. H. Zohorna (Kollár), 57. H. Zohorna (Pospíšil) – 18. Tamáši, 33. Miškář (Mudrák), 34. Perret
HC Dynamo Pardubice - HC Škoda Plzeň 3:4 pp (0:1, 1:1, 2:1 - 0:1)
Góly: 34. Fejes (Kelemen), 54. Červenka, 60. Smejkal – 4. Malák, 22. Schleiss, 41. V. Petman, 63. Teplý