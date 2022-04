Chára asistoval pri prehre Islanders, Pastrňák vstúpil medzi legendy Bostonu

V drese domácich sa predstavil aj slovenský útočník Tomáš Tatar, no do kanadského bodovania sa nezapísal. Na bránu nevystrelil, pripísal si jeden hit a jeden blok.

NEW YORK. Hokejisti Caroliny zvíťazili v sobotňajšom stretnutí NHL na ľade New Jersey 3:2 po predĺžení. Rozhodujúci gól dal v 62. minúte Seth Jarvis. Debutové víťazstvo v NHL si pripísal brankár "hurikánov" Pjotr Kočetkov.

New York Islanders prehrali v súboji mužstiev bez šance postúpiť do play off na ľade Buffala 3:5. V drese Islanders si asistenciu pripísal Zdeno Chára, v 49. minúte prihrával na gól na 2:4.

Najstarší hráč NHL odohral 20 minút a 27 sekúnd, okrem asistencie si odsedel dve trestné minúty a rozdal tri hity.